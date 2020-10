Nordhausen. Mehr als 120 Eaton-Beschäftigte streiken gegen Werksschließung in Nordhausen und die geplante Produktionsverlagerung nach Polen.

Warnstreik gegen Profitgier in Nordhausen

Vor Aufträgen kann das Werk sich kaum retten, und auch die Produktion brummt – trotzdem sollen bei Eaton in Nordhausen am Ende des Jahres die Lichter ausgehen. Die Nachricht der Schließung schockierte im August die gesamte Belegschaft und bringt zum Warnstreik mehr als 120 Beschäftigte vor die Werkstore. „Die Konzernleitung verlagert die Produktion nur aus Kostengründen, also aus reiner Profitgier, nach Polen,“ erklärt der Geschäftsführer der Nordhäuser IG Metall, Alexander Scharff. Das Aktienunternehmen habe noch 2018 von einem erfolgreichen Jahr gesprochen und den Gläubigern über 2,7 Milliarden Euro Dividende ausgezahlt.