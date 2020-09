Eisenach/Erfurt. Die Zahl der Passanten in Erfurt ist im Frühjahr durch die Corona-Pandemie zurückgegangen. Jetzt sind die Fußgänger aber längst wieder zurück in der Innenstadt.

Durch die Corona-Krise kam es im Frühjahr zu einem deutlichen Rückgang der Fußgängerzahlen in den deutschen Innenstädten. Dokumentieren kann man den Rückgang in denjenigen Städten, in denen eine Passantenzählung möglich ist. Für Thüringen liegen hierzu Werte für den Standort Schlösserstraße in Erfurt vor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.