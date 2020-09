Corona-Verstöße: Bußgelder bis zu 25.000 Euro drohen im Weimarer Land

Corona-Abstrichstelle an der Dreifelderhalle Apolda.

Auf empfindliche Geldstrafen verweist das Landratsamt im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Schutz-Regelungen. In den vergangenen Tagen sei es vermehrt zu Quarantäneverweigerungen gekommen. Um die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung zu minimieren, zeige man die bei Nichtbeachtung der Regeln zu erwartenden Konsequenzen nochmals auf. Gute Nachrichten kommen aus Buttelstedt. Alle aktuellen Entwicklungen zu Corona in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.