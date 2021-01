In Ziegenrück stellte die Polizei bei einem 14-Jährigen fast zwei Promille Atemalkoholwert fest. (Symbolbild)

Mit fast zwei Promille im Blut ist in Ziegenrück im Saale-Orla-Kreis ein 14-Jähriger mit dem Rad gestürzt. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Jugendliche bereits am Freitag mit seinem Fahrrad auf einer Gefällestrecke bei Ziegenrück gestürzt und einen Hang hinuntergefallen.

Der Jugendliche sei dabei unverletzt geblieben. Allerdings stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkohlwert von 1,91 Promille fest.