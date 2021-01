8500 Fans nutzen Ticket für Biathlon-Weltcup in Oberhof im nächsten Jahr

Marco Rühl blendete einfach mal die Realität aus und tat so, als sei alles wie immer. "Auch für die 23.000 Zuschauer gibt es jetzt eine kleine Pause. Lassen Sie sich die Bratwurst schmecken", verkündete der Oberhofer Stadionsprecher zwischen den Staffelwettbewerben am ersten Weltcupwochenende als kleine Spaßeinlage. Tatsächlich herrschte im weiten Rund gähnende Leere. Wie überall in der Corona-Krise sind Zuschauer auch beim Biathlon-Weltcup nicht zugelassen. Dabei hatten die Organisatoren bis November bereits 17.000 Tickets verkauft. Am vergangenen Sonntag endete nun die Frist, die bereits gekauften Karten umzutauschen oder sich das Geld erstatten zu lassen. Mehr als die Hälfte der Ticketkäufer, also über 8500, nahmen das Angebot an, die Karte beim Weltcup im kommenden Jahr einzusetzen. Dann ist die Veranstaltung vom 3. bis 9. Januar 2022 als Auftakt ins Olympiajahr geplant. Zugleich ist es die WM-Generalprobe für die Titelkämpfe ein Jahr später am Grenzadler. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Summe, die im Zuge des Zuschauerausschlusses nun an Ticketkäufer zurückerstattet werden musste, bezifferte derweil das Organisationskomitee auf unter 100.000 Euro. Zudem bestand die Möglichkeit, auf eine Rückerstattung zu verzichten und das Geld zu spenden. So kamen 630 Euro zusammen, die in die Nachwuchsarbeit der Thüringer Wintersportvereine fließen.

Den ursprünglich für den 7. Januar geplanten Verkaufsstart der Tickets für 2022 haben die Veranstalter verschoben. Der Startschuss wird aber noch in diesem Winter erfolgen, möglicherweise parallel zur WM in einem Monat in Pokljuka. Der Kartenverkauf für die Weltmeisterschaft vom 8. bis 19. Februar 2023 soll im kommenden Herbst beginnen.

