Bislang nur Abiturprüfungen in Thüringen wegen Corona verschoben

In Thüringen sind bislang nur Abiturprüfungen wegen Corona verschoben worden. Auch die Besondere Leistungsfeststellung wird in diesem Schuljahr verändert und besteht aus zwei schriftlichen Prüfungsteilen in Deutsch mit zentraler Aufgabenstellung und in einem der Fächer Physik, Chemie oder Biologie nach Wahl des Schülers mit Aufgabenstellung durch die jeweilige Schule. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Das geht aus dem Entwurf zur „Änderung der Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Schulbereich“ hervor, die am Dienstag auf der Tagesordnung des Kabinetts steht. Die Verordnung soll am 21. Januar in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2022 außer Kraft treten.

Schüler können sich in den Fächern der schriftlichen Prüfung freiwillig einer zusätzlichen mündlichen Prüfung unterziehen. In diesem Fall gehen das Ergebnis der schriftlichen Prüfung zu zwei Dritteln und das der freiwilligen mündlichen Prüfung zu einem Drittel in die Note für das jeweilige Fach ein.

In Bayern alle Abschlussprüfungen verlegt

„Schon im Sommer haben wir in Thüringen die Abiturprüfungstermine vorsorglich nach hinten – an das Ende des Schuljahres – verlegt, um die Zeit zur Stoffvermittlung und damit die Vorbereitungszeit für die Abiturjahrgänge zu verlängern. So wurde etwa das Abitur in Mathematik vorsorglich vom 4. auf den 28. Mai 2021 verlegt“, teilte eine Sprecherin von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage dieser Zeitung mit.

In Bayern werden wegen der Corona-Krise nach den Abiturprüfungen jetzt auch an allen anderen Schularten die Abschlussprüfungen verschoben: an Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen um zwei, an den Fachoberschulen und Berufsoberschulen sogar um gut drei Wochen. In Thüringen gebe es von den Abiprüfungen abgesehen bislang keine alternativen Termine, so Holters Sprecherin.

Auch die freiwillige Prüfung zum Erwerb des Qualifizierenden Hauptschulabschlusses wird in modifizierter Form durchgeführt. Die Anzahl der verpflichtenden Prüfungsfächer wird von vier auf drei reduziert. Anders als im vorangegangenen Schuljahr wird neben dem schriftlichen Prüfungsteil in Deutsch und Mathematik eine mündliche Prüfung stattfinden.

Winterferien werden vorgezogen

Beim Realschulabschluss soll die schriftliche Prüfung in Mathematik und entsprechend der Wahl des Schülers in Deutsch oder der ersten Fremdsprache geschrieben werden. Die mündliche Prüfung erfolgt in einem Fach nach Wahl des Schülers mit Ausnahme der Fächer der schriftlichen Prüfung und Astronomie.

Entsprechend dem Kabinettsbeschluss vom 5. Januar werden die Winterferien in Thüringen in die letzte Januarwoche vorgezogen und die Präsenzpflicht in der ursprünglichen Ferienwoche ausgesetzt.

