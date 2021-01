"Diese Existenzsorgen sind fulminant": Bodo Ramelow im Interview zur Corona-Krise

Herr Ramelow, Sie haben jüngst gesagt, es stehen noch zwölf sehr harte Wochen bevor. Was steht uns bevor?

Die zwölf Wochen definiere ich mit Blick auf drei Faktoren: die medizinische Handlungsfähigkeit, den Impfstatus und das Wetter. Wenn das Wetter besser wird, die Menschen wieder mehr draußen sind und in ihre Gärten gehen, werden wir eine Beruhigung des aktiven, des überdynamischen Infektionsgeschehens haben. Dann sind wir das Virus zwar nicht los. Das Virus werden wir sowieso nie mehr los. Aktuell müssen wir konstatieren, dass unser Gesundheitssystem auch in Thüringen an der Belastungsgrenze ist. Daher ist es im Moment unser vorrangiges Ziel, die Infektionszahlen deutlich zu senken und die medizinische Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und wir müssen das Impfmanagement so hinbekommen, dass dann, wenn Serum da ist, wir dieses Serum um Gottes Willen nicht in irgendeinem Tiefkühl-Lager haben, sondern sofort möglichst frei und breit verimpfen. Wenn wir der Idee von Jens Spahn folgen wollten, dass wir bis zum Sommer eine Herdenimmunität erreicht haben könnten, sind das 20.000 Impfungen am Tag in Thüringen. Tatsächlich haben wir derzeit 9500 Impfdosen für Menschen pro Woche. Deswegen haben wir auch erst die Hälfte der Impfzentren eröffnet, weil wir nur für die Hälfte Serum hatten.

Welches aber nicht komplett verimpft werden konnte, weil die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, nicht hoch genug war. Deshalb ist Thüringen statistisch in Bezug auf die Impfquote am Ende der Liste aller Bundesländer.

Aber warum? Wir sind einen anderen Weg gegangen. Und den anderen Weg haben wir permanent erklärt. Und trotzdem wird dann kritisiert, ihr habt aber den statistischen Wettbewerb verloren. Wenn wir aber den Statistik-Wettbewerb hätten gewinnen wollen, dann hätten wir die 9500 Dosen nach Erfurt geliefert, hätten eine große Sporthalle aufgemacht und jeder, der geimpft werden will, wird geimpft. Dann wären die 9500 Dosen innerhalb von wenigen Stunden weg. Also: Wir hatten nicht weniger Impfdosen, um den gleichen Wert wie andere Bundesländer zu erreichen. Unser Weg war, durch die Kassenärztliche Vereinigung erst mal Kliniken zu versorgen. Hier ist die größte Engstelle und darauf sollte der Fokus in den ersten zwei bis drei Wochen liegen. Zuallererst wollten wir die Menschen schützen, die mit Covid-19-Patienten arbeiten. Leider war dort aber die Bereitschaft anfänglich nicht so groß. In den Alten- und Pflegeheimen geht jetzt tatsächlich der Schwung erst richtig los.

Was steht uns nun konkret bevor?

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich am Arbeitsplatz acht Stunden korrekt verhalten, zur Kaffeepause gehen, entsteht das Problem. Da sitzen sie wieder zusammen. Während der Arbeitszeit, also während der reinen Dienstzeit, hält man sich an die Regeln und sobald die Pause einsetzt, ist das Gefahrenmoment riesengroß. Und das versuche ich, im Moment deutlicher zu thematisieren. Wenn ich allgemein von dem Wirtschaftslockdown im Dezember gesprochen habe, dann habe ich auch von der Mobilität gesprochen. Dazu zählt der Arbeitsweg. Und damit sind wir dann im ländlichen Raum, wo wir derzeit das größte Problem haben. Die Fahrten zur Arbeit wer- den etwa in Bussen organisiert, die im Zweifelsfall auf Ferien-Fahrplan umgestellt sind. Und auf Ferien- Fahrplan umgestellte Busse führen dazu, dass tatsächlich die Menge der Menschen, die sich auf zu engem Raum begegnen, zu groß wird. Selbst wenn man dann nur kurz die Maske abnimmt, trifft einen die volle Virenlast.

Das war dann auch der Grund für die Forderung oder den Vorschlag, die Wirtschaft komplett runter zu fahren?

Das war der Grund, warum ich gesagt habe, der Vorschlag der Bundeskanzlerin war richtig, dass im Dezember die beste Gelegenheit gewesen wäre, in einen harten Lockdown einzusteigen. Und meine innere Abwehr war, mit milderen Maßnahmen können wir dasselbe Ziel erreichen. Jetzt aber haben wir einen höheren R-Wert als damals, und deshalb brauchen wir auch länger, um das Infektionsgeschehen wieder auf eine Zahl zu senken, die kontrollierbar ist. Die Dynamik ist jetzt überexponentiell.

Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Fehler gemacht. Aber war die Lockerung über Weihnachten nicht ein Beschleuniger, der sich ja hätte eigentlich andeuten können...

... der hat sich nicht nur angedeutet. Das wussten wir.

Warum hat man es dann gemacht?

Aus dem gleichen Grund, aus dem ich nicht bereit war, bei der Kanzlerin mitzumachen. Die Gesundheitsministerin und ich haben klar gesagt: Keine Ausnahmen für Weihnachten. Und das haben wir im Kabinett nicht absichern können, weil da letztlich die gleichen Mechanismen wirkten, die bei mir auch gewirkt haben.

Klar geht es immer auch um politische Kompromisse in einer Regierung...

... aber Herr Hollitzer, das waren keine politischen Kompromisse. Das ist ein menschlicher Faktor. Deswegen will ich ausdrücklich sagen: Es hat keine politische Komponente. Da sitzen Familienväter, Familienmütter, da sitzen Menschen, die Kinder haben und sagen, das können wir den Menschen nicht zumuten.

Aber ist es nicht doch auch politisch getrieben?

Was soll ich darauf antworten? Im Oktober bin ich von einem sozial-demokratischen Landtagsabgeordneten dafür öffentlich kritisiert worden, dass ich die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz nicht 1 zu 1 umsetzen würde. Damals habe ich mir erlaubt zu sagen, es gibt diesen oder jenen Punkt, den machen wir anders. Und im Dezember sage ich, wir machen keine Ausnahmen bei Weihnachten. Oder ich sage, wir setzen den Beschluss, also den letzten, vollständig um, und es kommt auf einmal aus den gleichen Feldern der Hinweis, nein, so geht das nicht. Es ist aber nicht Partei A oder Partei B, denn es begegnet mir aus allen Parteien, auch aus meiner. Sage ich als Regierungsvertreter in Thüringen dies, sagt meine Partei als Opposition woanders möglicherweise das Gegenteil. Wendet die CDU in Sachsen den 15-Kilometer-Bewegungsradius an, dann kritisiert die CDU in Thüringen dies scharf. Es ist einfach ein menschlicher Fakt zu sagen, jetzt kommt der und macht den Söder, das geht doch nicht, das kann der doch nicht tun, der hat den ganzen Sommer das Gegenteil gemacht. Eine Zeitlang war es so, dass Corona-Leugner der Meinung waren, dass ich jetzt auf ihrer Seite wäre. Es gab ja auch Andeutungen, dass ich Tote relativieren würde...

... als Sie Covid-19 mit Pneumonie und Sepsis verglichen.

Das war nicht mein Anliegen. Ich habe immer versucht, auf der Linie der Erkenntnisse Angebote zu formulieren. Und da wir selbst keine hohe Inzidenz hatten, war ich der festen Überzeugung, wir können es mit geringeren Mitteln schaffen, wenn wir den Alarm-Wert 50 oder 35 unterschreiten.

Aber man muss doch auch rational entscheiden können - und nicht emotional, wie Sie es schildern.

Auch Ihr Medium ist Teil dessen, was da emotional getrieben wird. Also lassen Sie uns nicht so tun, lieber Herr Hollitzer, als wenn wir nicht alle Menschen wären - Sie, ich, Ihre Mitarbeiterinnen, die anderen Kollegen - und dass die Krise, die wir haben, nicht einfach mit einem Knopfdruck beendet werden könnte. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, der eine oder andere wünscht sich das. Und sobald ich mit Autorität auftrete, wird schon die in Frage gestellt. Aber in China werden bei 300 neuen Fällen in einer Weltmetropole 18 Millionen Menschen abgeriegelt. Und wir haben eine Debatte über einen 15-Kilometer-Radius. Manches Mal denke ich, also einiges dessen, was da sozusagen auf der Schaubühne stattfindet, ist irgendwie losgelöst von dem, was tatsächlich im Moment passiert.

Also hilft doch nur autoritäres Vorgehen?

Ich brauche keine Debatte darüber, wer darf jetzt was anordnen? Es geht darum: Wie reagieren wir und wer sorgt dafür, dass sofort alles Notwendige passiert? Das ist für mich Krisenmanagement. Das ist kein autoritärer Staat, das ist ein handlungsfähiger Staat. Doch jetzt geht scheinbar alles erst, wenn der formelle Katastrophenfall - so wie in Bayern und Sonneberg - ausgerufen wird. Aber wir wollen als Kabinett die Reaktionsfähigkeit auch ohne solche formellen Akte ausreichend sichern. Und dies geschieht auch. Wenn wir also jetzt zwei Millionen Impfdosen bekämen, würden wir sofort drei oder fünf große Turnhallen hochfahren. Da brauchen wir im Kabinett dann keine Debatte darüber, ob wir jetzt dazu den richtigen Haushaltsposten haben. Sondern dann wird gehandelt.

Und das funktioniert bisher nicht ausreichend?

Naja, sobald ich im November und Dezember versuchte, in eine öffentliche Kommunikation zu treten, wurde ich im 5-Minuten-Takt von genügend Leuten angerufen, die mir erklärten, dass das oder jenes mit diesem oder jenem nicht abgesprochen sei. Und dann gibt es nur noch die Botschaft: Er ist wieder ein Alleingänger, er macht wieder sein Ding alleine. Wenn ich dann nachfrage und sage, das haben wir doch alles zusammen besprochen, heißt es, ja, gesagt wurde es, aber nicht geklärt. Und in den Medien heißt es: Er hat es nicht gesagt.

Also haben Ihre Kabinettskollegen erfunden, dass sie gewisse Dinge vorher nicht besprochen hatten?

Da bin ich wieder Mensch. Ich dachte, es sei abgesprochen oder besprochen. Was soll ich Ihnen sagen? Wir können ja nicht in den Kabinettssitzungen Kameras mitlaufen lassen.

Was hindert Politiker daran, konsequent durchgreifen zu können - ohne parteipolitisches Geplänkel?

Dieses konsequente Durchgreifen ist so ein schöner Satz. Also wir sind Verordnungsgeber. Wir können Verordnungen machen und diese Verordnungen in Deutschland führen immer dazu, dass sofort eine Debatte losgeht. Wer kontrolliert sie? Da ist das Problem. Wenn der einzelne Mensch es nicht verinnerlicht, dass er selber Teil der Pandemie-Abwehr ist, dann kann man das nicht übertragen auf das Ordnungsamt oder auf die Polizei. Wenn wir von längeren Perspektiven reden, dann muss man aber wissen, dass eine Verordnung nur vier Wochen laufen darf. Deshalb spreche ich jetzt von zwölf harten Wochen, die vor uns liegen.

Jetzt hoffen wir also wieder auf den Sommer. Bis dahin könnten aber auch viele wirtschaftliche Existenzen zerstört sein.

Diese Existenzsorgen sind fulminant. Da geht auch gesellschaftlich so viel kaputt. Deswegen stelle ich mir die Frage, ist es wirklich richtig, immer nur einen Teil der Wirtschaft mit der Kontakt-Minimierung zu beauftragen? Wir alle müssen unser Verhalten ändern. Es ist bitter, dass die Leute keine Einkommen haben und daran verzweifeln - und gleichzeitig das Virus trotzdem weiter grassiert. Deswegen werbe ich nicht für Total-Lockdown, aber doch werbe ich für einen Paradigmenwechsel im individuellen Bewusstsein. Ich sehe natürlich, dass es Menschen gibt, die zunehmend ungeduldig werden. Die die Maßnahmen nicht mehr verstehen wollen oder können. Auch deshalb hat die Landesregierung eine Informationsoffensive gestartet. Dazu gehört u.a. die tägliche Information zur Corona-Lage in Thüringen - mit einer Übersicht über die aktuellen Fallzahlen, die Belegungszahlen der Krankenhäuser und Intensivbetten oder das Thüringer Impf-Monitoring. Ebenso soll ein neues Corona-Portal im Internet entstehen.

Sollte die Wirtschaft wirklich runtergefahren werden, müssen dann auch die Schulen komplett schließen? Auch dort treffen sich Kollegen zur Pause.

Wir haben sie ja im Moment schon fast gegen Null gefahren und erleben gerade die nächste Unvernunft. Obwohl wir die Testung für die Abschlussklassen dringend anempfohlen haben, haben einzelne Schulleiter für sich entschieden, ohne Test Präsenzunterricht zuzulassen. Ich hätte die Tests gerne verbindlich vorgeschrieben, aber das medizinische Fachpersonal steht in der nötigen Zahl in der Schnelligkeit nicht zur Verfügung. Dabei sind 100.000 Testeinheiten bestellt, geordert und gebunden für das Schulsystem. Also daran kann es eigentlich nicht scheitern. Jetzt scheitert es daran, dass der Ersthelfer fehlt, der die Tests durchführt. Aber es nimmt Schwung auf. Hoffentlich ab nächsten Montag sollen auch die Tests in den Abschlussklassen beginnen.

Oder einfach kein Präsenz-Unterricht mehr? Keine Notbetreuung?

Jedenfalls nicht, wenn schon wieder alles in Kindergärten und Schulen rumwuselt. Notbetreuung kann nicht nur eine knapp reduzierte Regelbetreuung sein. Not heißt tatsächlich Not. Wenn wir Kontakt-Minimierung und -Reduktion noch stärker brauchen, weil das dynamische Infektionsgeschehen weiter zunimmt, werden wir uns möglicherweise vor solchen Maßnahmen nicht drücken können. Und jetzt haben wir noch kein Wort über die englische Mutation geredet.

Gibt es Hinweise darauf, dass die Mutation in Thüringen ist?

Nein. Ich befürchte nur, wenn ich mir die Lkw-Konvois anschaue, die im Moment unter dem Ärmelkanal durchrauschen, dass es nur eine Frage der Zeit ist.

Am Donnerstag haben sich Ihre Partei, SPD und Grüne mit der CDU darauf verständigt, die Landtagswahl in Thüringen zu verschieben. Was sagen Sie dazu?

Ich begrüße die Entscheidung. Sie war notwendig und ist verantwortungsvoll vor dem Hintergrund der viel zu hohen Infektionszahlen, die wir in Thüringen zu verzeichnen haben. Daher müssen wir noch zurückhaltender sein: Kontaktminimierung und eine Reduzierung der Mobilität sind das Gebot der Stunde. Gerade im privaten und vertrauten Umfeld will ich an eine besondere Achtsamkeit appellieren. Wir haben ja ein gutes Miteinander. Alle Entscheidungen, die anstehen, einschließlich der Informationen aus den Ministerpräsidentenkonferenzen, gehen auch an die beiden Fraktionsvorsitzenden der CDU und FDP. Wichtig ist das gemeinsame Ziel in der aktuellen Pandemie: das Gesundheitssystem am Laufen zu halten, die Menschen zu schützen und das Bruttoinfektionsgeschehen deutlicher zu reduzieren.

Wie steht es nach der die Verschiebung der Landtagsneuwahl um die Handlungsfähigkeit der Regierung? Der Stabilitätspakt mit der CDU ist ja im Prinzip ausgelaufen.

Wir sind handlungsfähig. Das Erscheinungsbild ist nicht so nett, mit einer Minderheitsregierung, die keine eigene Mehrheit im Parlament hat. Aber für die Entscheidungen, die in der Krise zu treffen sind, bedarf es keiner Mehrheit im Parlament - sondern es bedarf einer Akzeptanz im Parlament.

Also ist die Parlamentsbeteiligung nur Show?

Nein, es geht nicht um Show, es geht um Zuständigkeit. Dazu haben wir ein Parlamentsbeteiligungsverfahren vereinbart, das aber nicht an der Ausschusstätigkeit im Landtag scheitern darf. Letzte Woche hatten wir ja Coronafälle unter Abgeordneten, und die eigentlich zuständigen Ausschüsse konnten nicht tagen. Wir müssen ja zwischen Legislative und Exekutive unterscheiden.

Hier reden wir über Exekutive - und zwar Exekutive in einer harten Form. Da geht es um Entscheidungen zur Pandemieabwehr, die das Parlament nicht durch eine Abstimmung absichern muss. Die Frage ist einfach in der Perspektive: Entsteht in der Zwischenzeit ein neuer Haushalt für das Jahr 2022?

