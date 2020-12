Etliche Corona-Demos in Thüringen - Treffen teils trotz Verbots

Etwa 70 Personen haben am Montagabend in Saalfeld gegen die Corona-Schutzmaßnahmen von Bund und Ländern und den kommenden Lockdown demonstriert.

In etlichen Regionen Thüringens haben sich am Montagabend Menschen zu teils verbotenen Demonstrationen getroffen. Im Saale-Orla-Kreis etwa hatte das Landratsamt am Montag alle angemeldeten Versammlungen verboten - trotzdem setzten sich in Pößneck am Abend rund 35 Menschen in Bewegung und mussten durch Einsatzkräfte gestoppt werden, wie die Polizei mitteilte. In Bad Lobenstein, Triptis und Schleiz kam es zu keinen Demonstrationen, die Polizei informierte Anwesende über das Verbot. Im gesamten Kreisgebiet registrierte die Polizei fünf Strafanzeigen und 32 Ordnungswidrigkeiten.

Corona-Demo nach Waltershausen verlegt

Die Teilnehmer einer unerlaubten Demonstration in Bad Tabarz (Landkreis Gotha) verlegten ihren Aufmarsch unter dem Motto „Wir gehen gegen Corona an die frische Luft!“ offenbar kurzerhand ins nahe Waltershausen. Nachdem wegen hoher polizeilicher Präsenz in sozialen Medien zu der Verlegung aufgerufen worden war, traf die Polizei in Waltershausen auf rund 40 Menschen. Zu Verstößen gegen Hygienemaßnahmen kam es nach Polizeiangaben nicht. Von einer 42-Jährigen, die von der Polizei als Verantwortliche für den Aufruf identifiziert wurde, wurden die Personalien aufgenommen.

Teilnehmer in Weimar hielten sich an Verordnung

In Weimar trafen sich nach Polizeiangaben rund 125 Menschen zu einem sogenannten „Hygienespaziergang“, die Teilnehmer hielten sich an die Coronaschutzverordnung.

Auch im Landkreis Greiz fanden mehrere angemeldete Demonstrationen „gegen die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen“ und „für die Erhaltung unserer Grundrechte und unserer Freiheit“ statt. In der Kreisstadt versammelten sich rund 60 Menschen, in Zeulenroda gingen 300 Menschen auf die Straße, und in Weida trafen sich 24 Menschen. Die Polizei zählte insgesamt fünf Verstöße und bewertete das Versammlungsgeschehen insgesamt als störungsfrei. In Suhl waren auch etwas mehr als 60 Menschen auf der Straße.

Auch Protest in Saalfeld

