Fahndung nach Straßenbahn-Übergriff in Erfurt

Erfurt. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise.

Bereits am 5. August kam es zu einer versuchten Körperverletzung mit anschließender Beleidigung in der Straßenbahnlinie 1 in Erfurt. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 26-Jährige von der Haltestelle Kaffeetrichter zum Hauptbahnhof. Ein bisher noch unbekannter Mann versuchte, die Frau zu treten. Der Versuch blieb erfolglos. Danach beleidigte er die Frau. Jetzt hat die Polizei die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht, um den Täter zu finden.

Der Mann wird als zwischen 25 und 30 Jahre alt beschrieben und hatte blonde Haare. Er war etwa 1,80 Meter groß. Bekleidet war er mit einem hellroten T-Shirt, einer blauen Jeanshose und New-Balance Turnschuhen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0361/7840-0 oder -156 zu melden.

Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung gibt es hier.

