Hitzewelle kommt: Sonne und Quellwolken in Thüringen

29.07.2020, 08:45

Offenbach Das Wetter in Thüringen feiert sein Sommer-Comeback. In dieser Woche gibt es Sonne satt im Freistaat, wenig Regen, und vor allem am Wochenende wird es richtig heiß.