Jungsturm-Prozess am Landgericht Gera: Weiterer Angeklagter nach Geständnis aus U-Haft entlassen

Schwer bewacht: Am Landgericht Gera begann am 12. November des vergangenen Jahres der Prozess gegen Mitglieder der Erfurter Hooligan-Gruppe Jungsturm.

Für Robin B. führt der Weg aus der Untersuchungshaft über ein vorbereitetes Geständnis. Das verliest er selbst. Am Donnerstag verlässt er dann das Landgericht Gera nach einer durch den vorsitzenden Richter Uwe Tonndorf angeordneten Haftprüfung vorläufig auf freiem Fuß.

Der 21-jährige B. ist wegen schwerer Straftaten angeklagt. Er soll Mitglied einer kriminellen Vereinigung sein, sich des Raubes und gefährlicher Körperverletzungen schuldig gemacht haben. B. ist einer von vier Angeklagten im "Jungsturm"-Verfahren. Mit ihm sitzen der Kickboxer Theo W. sowie Steve W. und Marco K. auf der Anklagebank. Auch ihnen werden diese schweren Taten vorgeworfen, die zwischen 2014 und 2019 begangen worden sein sollen. Das Quartett bildete nach Einschätzung der Ermittler den Kern der mutmaßlichen Hooligan-Gruppe "Jungsturm", die sich zum Fußballverein Rot-Weiß Erfurt bekennt.

B., der jüngste der vier Angeklagten, gibt zu Protokoll, dass er sich in "jugendlichem Leichtsinn" habe mitreißen lassen. In der Haft sei in ihm der Wunsch gereift, "für meine Taten Verantwortung zu übernehmen". Er sitzt seit Juli 2020 im Gefängnis, das er nun vorerst verlassen kann.

Der Beschuldigte räumt ein, am Angriff auf Jenaer Fußballfans in der Bowlingbahn "Gorndorfer Treff" in Saalfeld im Februar 2019 beteiligt gewesen zu sein. Ebenso gibt er zu, mit weiteren Personen im Juli 2019 Jenaer Fußballfans am Bahnhof Gotha überfallen zu haben. "Ich habe mitgemacht, ohne mich mit den Folgen auseinanderzusetzen", sagt B. Heute sei er gefestigter und reifer, würde so nicht wieder handeln.

Klare Regeln und Schiedsrichter für Kämpfe

Mehrere Teilnahmen an sogenannten "Drittortauseinandersetzungen" - hier verabreden sich Hooligans unterschiedlicher Fußballvereine zu Schlägereien - gesteht er ebenfalls. Dabei sei ihm nicht klar gewesen, dass es sich um Straftaten gehandelt haben könnte. Denn für die Kämpfe hätte es, so B., klare Regeln gegeben und sogar Schiedsrichter. Zudem seien die Orte abgelegen gewählt worden, damit sichergestellt sei, dass keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Dass der "Jungsturm" - im Verlaufe des Verfahrens kamen mehrfach Verbindungen bis tief in die rechtsextreme Szene ans Licht - eine Vereinigung gewesen sei, die den Zweck verfolgte, Straftaten zu begehen, bestreitet B. vehement. "Jeder war willkommen, der die Begeisterung für Rot- Weiß Erfurt teilte. Wir waren ein Freundeskreis", sagt B., der als 17-Jähriger Teil des "Jungsturm" wurde.

Sein Geständnis bringt ihm vorübergehend die Freiheit. Er ist damit nach Theo W. der zweite von vier Angeklagten, der sich umfassend zu den Vorwürfen geäußert hat.

Auch die Anwälte von Marco K. hatten für Donnerstag eine Einlassung ihres Mandanten zur Sache, teilweise geständig, angekündigt. Dazu kam es nicht. Ob K. und der vierte Angeklagte Steve W. sich ebenso zu den in der Anklageschrift formulierten Vorwürfen äußern, ist noch nicht klar.

Bis Mitte März sind trotz Corona-Pandemie im Wochentakt Termine zur Fortsetzung des Prozesses angesetzt.

