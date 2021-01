Leser spenden 115.191 Euro für „Thüringen hilft“

Ein spezielles Dreirad für Uwe, ein Pflegebett für Angela, eine Hängematte für Arne - mit über 30 Projekten will "Thüringen hilft", die Spendenaktion dieser Zeitung mit der Diakonie Mitteldeutschland, bedürftigen Menschen helfen: sozial schwachen Familien in Nordhausen und Pößneck, behinderten Kindern und Jugendlichen in Jena und Bad Blankenburg sowie demenzkranken Senioren in Weimar und Gefell beispielsweise.

Denn trotz aller staatlicher Absicherung fallen viele Betroffene durch das Netz, etwa wenn Kranken- oder Pflegekassen keine "medizinische Notwendigkeit" für die beantragte Therapie oder das gewünschte Hilfsmittel erkennen. Dennoch kann damit vielen Menschen der Alltag er- leichtert werden.

Mitte November 2020 begann die neue Adventsaktion von "Thüringen hilft", in einer Zeit voller coronabedingter Unsicherheiten, unklarer Aussichten und persönlicher Einschnitte. Doch die Unterstützung unserer Leser ist überwältigend: 115.191,19 Euro sind bisher auf dem Spendenkonto eingegangen. Und die Aktion läuft noch einige Wochen.

Viele Menschen reagieren sensibel auf Notlagen in der Nachbarschaft

Für Frieder Weigmann, den Sprecher der Diakonie Mitteldeutschland, ein hoffnungsvolles Zeichen: "Diese Summe bedeutet, dass wir vielen Menschen in Thüringen helfen können. Und sie zeigt, dass viele Menschen sensibel auf Notlagen in der Nachbarschaft reagieren. Das ist sehr ermutigend."

Auch Oberkirchenrat Christoph Stolte ist beeindruckt: "Vielen Menschen wird jetzt bewusst, wie gut es ihnen eigentlich geht, etwa wenn ihr Einkommen Monat für Monat trotz Corona ungekürzt weiterläuft. Davon wollen sie etwas abgeben", sagt der Diakonie-Chef. Mit der weiteren Hilfe der Leser können wohl alle geplanten Projekte von "Thüringen hilft" realisiert werden ‒ auch wenn für einige Bedürftige erst im Januar oder Februar plötzlich Weihnachten ist.

Darunter ist unter anderem ein Kunstprojekt für schwer Erkrankte Menschen in Greiz, eines rund um Gesundheit durch die Kraft der Natur der Stiftung Finneck in Artern und Hilfe für den Neustart eines jungen Flüchtlings in Bad Lobenstein.

Info für Unterstützer

Wer spenden möchte:

Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger Diakonie Mitteldeutschland

Für eine Spendenquittung unter „Verwendungszweck“ die Adresse angeben.

Wer nicht genannt werden möchte, vermerkt dort auch den Hinweis „anonym“.