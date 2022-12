Riesenstollen an der Mühlhäuser Bachkirche

Mühlhausen. Wie Mühlhäuser mit einem Riesenstollen auf dem Weihnachtsmarkt kranken Kindern helfen können. Am Sonntag lässt sich ausgiebig naschen.

Mit einem vier Meter langen Stollen sollen am Sonntag auf dem Mühlhäuser Weihnachtsmarkt Geld für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz gesammelt werden. Den Riesenstollen hat die Bäckerei Bergmann in Kindelbrücks Ortsteil Frömmstedt gebacken. Direkt an der Bachkirche Divi Blasii haben die beiden in der Stadt aktiven Hospizvereine ihre Stände aufgebaut: der fürs Kinderhospiz und der für das in Pfafferode geplante Erwachsenen-Hospiz. An den Ständen gibt es Leckereien wie den Tatra-Tee – das ist Tee-Likör aus der Slowakei – und Informationen zu den Projekten. Betreut wurden sie in den ersten weihnachtsmarkt-Tagen unter anderem von (von rechts) Sebastian Fiebrich, Martha-Luise Motz, Volker Bade und Elvira Saager. Insgesamt öffnen über 60 Händler ihre Stände auf dem Untermarkt, dem Bachplatz und dem Kristanplatz.