SPD-Fraktionschef Matthias Hey im Sommerinterview

Der gelernte Drucker, der später zum Steuerfachwirt umschult, ist erst seit 2006 Politiker. Zuvor arbeitete Hey, der immer schon in Gotha wohnte, im Finanzamt. Zunächst im Gothaer Stadtrat wird er später Chef des Ortsvereins, zieht dann in den Landtag ein und wird 2014 Fraktionschef der SPD im Landtag. Dabei gewinnt er regelmäßig Wahlen in seinem Landtags-Wahlkreis Gotha II. Und zwar als einziger direkt gewählter SPD-Abgeordnete in Thüringen.

Doch den Ruf zum Spitzenkandidaten lehnt der zweifache Vater später ab. Dafür ist jetzt SPD-Innenminister Georg Maier vorgesehen. Hier stellt sich Matthias Hey ab 11 Uhr den Fragen im MDR-Sommerinterview:

Kemmerich: Bin auf Bananenschale der AfD ausgerutscht