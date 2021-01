Umsatzeinbußen: Neuer Chef der Vereinsbrauerei Apolda muss Kosten senken

Mit Kostensenkungen hat der neue Geschäftsführer der Vereinsbrauerei Apolda, Carsten Schütz, auf den aktuellen Umsatzeinbruch reagiert.

"Der Fassbier-Absatz ist durch die geschlossenen Hotels und Gaststätten nahezu vollständig weggebrochen", sagt Schütz. Um rund ein Fünftel ist des Umsatz der mittelständischen Thüringer Brauerei dadurch gesunken.

Weihnachtsfeiern sind der Pandemie zum Opfer gefallen

Das habe man auch nicht durch den Verkauf von Bier in Flaschen kompensieren können, räumt Schütz ein. Durch die Kontaktbeschränkungen sei schließlich auch das gesellige Beisammensein in Vereinen und Verbänden nicht möglich, wo man sich traditioneller Weise zum Bierchen trifft. Die üblichen Weihnachtsfeiern seien ebenso der Pandemie zum Opfer gefallen, wie die demnächst anstehenden Faschingsfeiern im Freistaat.

Als Thüringer Traditionsunternehmen sehe man auch weiterhin vor allem die Region als wichtigstes Absatzgebiet, versichert Schütz. "Hier sind wir als Marke bekannt und regional verwurzelt", verweist der Brauereichef auf das Sponsoring von Sportvereinen oder Dorffesten in Thüringen.

Nach wie vor sei das Pilsner unter der Marke Dominator - das die älteren Kunden noch aus DDR-Zeiten kennen - das wichtigste Erzeugnis seines Hauses, berichtet Schütz. Er will aber natürlich auch etwas Neues ausprobieren, etwa mit dem aktuellen Winterbier in einer Ein-Liter- Bügelverschlussflasche.

Schütz hat den Chefsessel in der Apoldaer Brauerei von Detlef Projahn übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Der 37-jährige neue Chef ist in Umpferstedt im Weimarer Land geboren, hat seine Ausbildung zum Brauer in Apolda absolviert und danach in Weihenstephan in Bayern studiert.

Beruflich folgten Stationen bei Unternehmen des Einzelhandels und einem Hersteller von alkoholfreien Getränken, bis im vergangenen Jahr das Angebot aus Apolda kam, dort den Chefposten zu übernehmen. "Ich bin gern in die Heimat zurückgekehrt", sagt Schütz.

Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass man auf den anhaltenden Umsatzrückgang mit Personalabbau reagieren muss. "Wir wollen dies mit der natürlichen Fluktuation erreichen", versichert Schütz. Wer von den derzeit noch 50 Beschäftigten in Rente geht, dessen Arbeitsplatz wird nicht nachbesetzt. Das wolle man über interne Umstrukturierungen erreichen.

Der Generationswechsel im Traditionsunternehmen wird auch durch den neuen Braumeister Thomas Schröder deutlich. Der 36-jährige Thüringer aus Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis ist nach Stationen in aller Welt in den Freistaat zurückgekehrt und bringt jetzt seine Ideen ins Team ein, bestätigt Carsten Schütz.

Der neue Chef setzt auch auf den eigenen Nachwuchs. Vier Lehrlinge bildet man gegenwärtig zum Brauer und Mälzer aus, darunter ist auch eine junge Frau. Sie hat nach dem abgelegten Abitur zunächst ein Studium begonnen, sich nach einem Praktikum im Unternehmen aber für die Ausbildung entschieden. Zwei junge Leute haben im Vorjahr ihre Ausbildung in Apolda begonnen, zwei sind schon im zweiten der insgesamt drei Lehrjahre.

