Wöchentlich 10.000 Impfungen in Thüringen geplant

Die Corona-Schutzimpfung ist auch am Südharz-Klinikum in Nordhausen angelaufen (Archivfoto).

Erfurt. Die ersten Impfzentren in Thüringen öffnen am 13. Januar. 3050 Impftermine sind bereits vereinbart.

Die ersten 14 Impfzentren werden am kommenden Mittwoch ihre Arbeit aufnehmen. Das geht aus der Impfplanung des Landes bis Mitte Februar hervor, auf die sich Gesundheitsministerium und Kassenärztliche Vereinigung verständigt haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bis zur 7. Kalenderwoche soll Thüringen pro Woche 19.500 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten. Diese seien für die Erst- und für die Zweitimpfung vorgesehen. Es könnten also wöchentlich knapp 10.000 Personen geimpft werden.

Man habe sich in Thüringen zum Start für eine Doppelstrategie entschieden, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke): "Zum einen sind die Impfungen für die höchst vulnerablen Gruppen in den Pflegeeinrichtungen angelaufen. Zum anderen wird das Personal in Krankenhäusern geimpft", so die Ministerin.

Impfungen in den Pflegeeinrichtungen werden fortgesetzt

30.000 Termine in den Impfzentren seien bereits vergeben. Parallel würden die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen fortgesetzt. "Die Impfdosen, die wir bekommen, werden vollständig verplant und eingesetzt. Dabei geht es nicht um einen Wettlauf um Meldezahlen, sondern darum, gut aufzuklären und sicher zu impfen", versicherte Werner.

In der Woche ab 11. Januar gehen von den 9750 Impfdosen 5200 an die mobilen Teams für Impfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, 3050 Impftermine sind in den ab 13. Januar geöffneten Impfstellen vereinbart und mindestens 1500 Impfdosen gehen an weitere Krankenhäuser.

Ab 18. Januar verteilen sich die Impfdosen etwa hälftig auf die Impfstellen und die mobilen Teams: Für jede Woche sind 5040 Termine in Impfstellen und 4710 Erstimpfungen in Pflegeheimen vorgesehen. Zudem beginnen dann bereits die Zweitimpfungen in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, in denen Ende Dezember die Erstimpfungen erfolgten. Dafür werden die für die Zweitimpfungen zurückgestellten Dosen verwendet. Das Verfahren mit diesem Verteilschlüssel zwischen Pflegeeinrichtungen und Impfstellen soll fortgesetzt werden, bis in allen Einrichtungen geimpft wurde. Ab dem 3. Februar öffnen schrittweise weitere Impfstellen.

Moderna-Impfstoff in geringen Mengen erwartet

Ab 18. Januar verteilen sich die Impfdosen etwa hälftig auf die Impfstellen und die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen.

Zum Impfstoff des Herstellers Moderna gibt es noch keine genauen Angaben zu Liefermengen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte im ZDF, er erwarte zunächst niedrige Mengen. Laut einer ersten Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums könnte Thüringen bis Ende Januar 3600 Impfdosen des Moderna-Impfstoffs erhalten, also Impfstoff für 1800 Personen. Zur Frage, wie die verhältnismäßig kleine Menge eingesetzt wird, gibt es verschiedene Ansätze, die momentan geprüft würden.

