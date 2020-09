Apolda. Grünes Licht für „Thilla“, „Born to be Bauhaus“ und Bildhauereiausstellung im Eiermannbau und Offene Ateliers in der Kulturfabrik in Apolda.

Das Gesundheitsamt hat am Freitag grünes Licht für die Thüringer Illustrator:innen Ausstellung „Thilla“, die Preisträgerausstellung „Born to be Bauhaus“ und die Bildhauereiausstellung im Eiermannbau sowie für die Offenen Ateliers in der Kulturfabrik in Apolda gegeben.