Bad Sulza: Gradierwerk und Siedepfanne bald fertig saniert

Am Gradierwerk in Bad Sulza haben auch die Arbeiten an der Außenfassade ihren Abschluss gefunden.

Bad Sulza. Sowohl am Gradierwerk als auch an der Siedepfanne in Bad Sulza verschwinden langsam die Gerüste. Die Sanierung der Anlagen neigt sich dem Ende zu.

Der Blick auf die hölzernen Schmuckstücke der Kurstadt wird zunehmend frei. Sowohl am Gradierwerk als auch an der Siedepfanne in Bad Sulza verschwinden langsam die Gerüste. Mit dem Rückbau der Baustellen werden noch letzte Arbeiten an den Außenanlagen verbunden.

Auch im 2. Bauabschnitt ist nun das Dach Siedepfanne in Bad Sulza komplett gedeckt. Foto: Martin Kappel

Spätestens zum Tag der Architektur am letzten Juni-Wochenende sollen die fertig sanierten salinetechnischen Anlagen dann auch für den Besucherverkehr geöffnet werden.