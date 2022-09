Festwochenende mit Open Stage und vielen Stimmtalenten beim 3. Eberstedter Mühlenrauschen

Eberstedt. Am Freitag Auftakt zur nunmehr 3. Auflage vom Eberstedter Mühlenrauschen

Am Freitag erlebt das Eberstedter Mühlenrauschen den Auftakt zur nunmehr dritten Auflage. Um 17 Uhr startet auf dem Festgelände an der historischen Ölmühle der Einlass zum Konzert von Sašo Avsenik & seinen Oberkrainern. Die Tickets gibt es bereits im Vorverkauf unter Telefon: (036461) 87 77 44. Ab 21 Uhr ist Afterparty mit DJ. Bei freiem Eintritt geht es am Samstag 18 Uhr weiter. Hier spielen D’Müllers ihre beste Tanzmusik. 21 Uhr übernimmt wieder der DJ. Am Sonntag ist von 11 Uhr bis 15 Uhr Open Stage. Hier darf jeder sein artistisch-unterhaltsames Können präsentieren. Infos und Anmeldung über info@oelmuehle-eberstedt.com. Direkt im Anschluss übernimmt dann das slowenische Vokalensemble Gallina mit Support von Akkordeonistin Neža Torkar (Foto).