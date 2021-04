Musicalwochenende in Apolda auf der Festwiese geplant

Apolda. Das Theater Lichtermeer kommt im August in die Kreisstadt und will Musicals für die gesamte Familie aufführen.

Musicals live vor Ort erleben? Das schien seit einem Jahr eigentlich undenkbar. Doch das Theater Lichtermeer möchte trotz aller Umstände die Sommer-Musical-Open-Air-Tour ermöglichen und – so es gelingt – für positive Nachrichten sorgen, so Katharina Hajda vom Theater-Marketing. Als eine von 13 deutschen Städten, in denen die Tour Halt macht, ist auch Apolda mit seiner Festwiese eingeplant. Im Zeitraum vom 20. bis 22. August sollen hier mehrere Musicals aufgeführt werden.

Schon jetzt werde streng Corona-konform geplant. So müssten Besucher Bänke statt Einzelplätze buchen, auf denen bis zu vier Familienmitglieder Platz finden, ohne dass sich die Kosten änderten. Abstände, Besucherstromsteuerung, entsprechende Ideen für Gastronomie-Angebote sollen das Konzept abrunden.

Aufgeführt werden sollen drei Musicals: „Romeo & Julia – Die Bühne der Welt“, „Das Dschungelbuch als Musical für die ganze Familie“ sowie die großen Bühnenshow von „Jan & Henry“, welche aus dem Kika-Fernsehkanal bekannt sind.

Weitere Infos zum Musical-Wochenende vom 20. bis 22. August in Apolda online unter: www.musicaltour2021.de