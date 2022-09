Tenor Björn Casapietra präsentiert Himmelslieder in der Lutherkirche in Apolda

Apolda. Mit seinem neuen Programm „Hallelujah - Die schönsten Himmelslieder“ kehrt der Tenor Björn Casapietra am Samstag, den 17. September, um 18.30 Uhr nach vielen Jahren in die Lutherkirche nach Apolda zurück.

Mit seinem neuen Programm „Hallelujah - Die schönsten Himmelslieder“ kehrt der Tenor Björn Casapietra am Samstag, den 17. September, um 18.30 Uhr nach vielen Jahren in die Lutherkirche nach Apolda zurück. Der Sänger ist dabei seinem Motto über die Jahre stets treu geblieben: Musik muss Herz und Seele berühren sowie Hoffnung und Zuversicht unter die Menschen bringen, besonders in unruhigen Zeiten, heißt in der Presseankündigung.

Zu hören gibt aus seinem Repertoire etwa Jiddische Wiegenlieder, italienische geistliche Gesänge sowie keltische Gebete an die Natur. Der Ticketvorverkauf findet über die Apoldaer Tourist-Information und über das Portal Eventim statt. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse