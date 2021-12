Ärzteserie der ARD zeigt Oberhofer Biathlon-Wintermärchen

Oberhof/Erfurt. Corona und Winterchaos – die Dreharbeiten für das Weihnachtsspezial der Erfolgsserie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ fanden unter doppelt schwierigen Bedingungen statt.

Auf ein kleines Winterwunder hatten sie gehofft. Auf wie mit Puderzucker bestäubte Wege und Baumwipfel. Doch was Marc Minneker, Produzent der ARD-Vorabendserie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“, Produktionsleiter Jörg Dowidat und das ganze Filmteam dann erwartete, übertraf alles: Am ersten Drehtag für das zweite Weihnachtsspezial der Erfolgsserie versank fast ganz Thüringen knietief im Schnee – mindestens. „Der Film-Gott muss uns wohl hold gewesen sein“, sagt Jörg Dowidat.

Fünfeinhalb statt der sonst üblichen maximal zweieinhalb Stunden sei allein er an diesem 8. Februar von seinem Wohnort bei Leipzig bis zum Drehort Oberhof unterwegs gewesen. Dass es bis zum frühen Abend alle an der Produktion Beteiligten bis dorthin geschafft hätten, obwohl sie aus allen Himmelsrichtungen anreisten und das Schneechaos überall den Verkehr ausbremste, sei schon ein kleines Wunder gewesen. Einen Tag später konnte der Dreh dann wie geplant beginnen.

Ben Ahlbeck (Philipp Danne), Julia Berger (Mirka Pigulla), Elias Bähr (Stefan Ruppe, v.l.) bei den Dreharbeiten für das Weihnachtsspezial von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Adventskind". Caroline Cousin und Dominik Weber prominent besetzt. Als der Dreh im Februar begann, versank Thüringen bei bis zu minus 18 Grad im Schnee. Foto: ARD / Jens-Ulrich Koch

Große Unterstützung aus Oberhof

Vier Monate vorher waren Marc Minneker und Jörg Dowidat zu Absprachen in Oberhof gewesen: bei sonnigen 20 Grad, ohne eine Spur von Winter. Da stand nicht nur längst fest, dass es in dem 90-minütigen Film um Biathlon gehen würde und deshalb auch Sportler des Sportgymnasiums Oberhof mitwirken. „Unsere Kontaktpersonen vor Ort hatten uns auch versichert, dass wir für die Biathlon-Aufnahmen auf jeden Fall Schnee im Stadion und präparierte Loipen vorfinden würden“, sagt der Produzent. Im Olympiastützpunkt und im Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum als Betreiber der Arena am Rennsteig hätten sie für ihr Vorhaben ebenso große Unterstützer gefunden wie im Thüringer Skiverband und Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz Doch das Wetter blieb die große Unbekannte. Jörg Dowidat: „Wir wählten für den Dreh zwar bewusst den Zeitraum Februar/März aus, weil die Chance auf Schnee da am größten ist. Aber dass dann passend zum Drehstart die Schneewalze kommt, konnten wir uns natürlich nicht vorstellen.“

Schnee und minus 18 Grad

Mit der weißen Pracht kam aber auch die große Kälte: Bei eisigen bis zu minus 18 Grad Celsius mussten Mensch und Technik tagelang durchhalten. Schließlich ist so ein Dreh teuer – und mit allein 20 Technik-Fahrzeugen nicht mal eben für ein oder zwei Tage etwa nach Erfurt zu verlegen, wo das fiktive Johannes-Thal-Klinikum seinen Sitz hat. „Das war eine große Herausforderung und nicht immer nur lustig“, sagt Jörg Dowidat. Besonders hart im Nehmen seien die Sportlerinnen des Sportgymnasiums gewesen, die „natürlich nicht im dicken Wärmeanzug, sondern in ihrer dünnen Sportkleidung vor der Kamera stehen mussten. Das haben sie phänomenal gemacht.“

Trotz der teils widrigen Umstände sei es gelungen, das Gros der Außenaufnahmen binnen weniger Tage im Kasten zu haben. Auch das ein glücklicher Umstand: Denn kaum war der Großteil der Biathlon-Szenen abgedreht, begann es zu tauen… Als nur zwei Wochen nach dem Wintereinbruch übergangslos der Frühling begann, hielt sich der ganze Film-Tross bereits zu Dreharbeiten in Erfurt auf. „Da haben wir dann den Weihnachtsmarkt gedreht – bei 18 Grad plus“, merkt der Produzent schmunzelnd an.

Doch nicht nur die Witterungsbedingungen forderten allen Beteiligten Disziplin und Durchhaltevermögen ab. „Zu der Zeit hatten wir in Deutschland auch einen kompletten Lockdown“, erinnert Jörg Dowidat. Nichts war geöffnet, weder Restaurants noch Geschäfte. Umso dankbarer sind die Akteure vor und hinter der Kamera dafür, dass zum Beispiel eigens für sie das „Panorama“-Hotel in Oberhof geöffnet und betrieben wurde. „Überhaupt haben uns die Oberhofer sehr unterstützt“, sagt Produzent Marc Minneker. Dass auch am Set und auch außerhalb davon ein strenges Corona-Hygienekonzept mit Tests, Masken und Abstand eingehalten werden musste, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Die Witterungsbedingungen waren eine Herausforderung für Mensch und Technik. Im Bild: Klara Wegner (Caroline Cousin) vor der Kamera. Foto: ARD / Jens-Ulrich Koch

„Wie in einem schönen Weihnachtsmärchenfilm“

Mit dem Ergebnis, das am Freitagabend vor dem dritten Advent im Hauptabendprogramm zu sehen ist, sind Produzent und Produktionsleiter sehr zufrieden: „So schwer uns Corona, Schnee und Kälte das Arbeiten gemacht haben: Das Team hat das alles bravourös gerockt. Und Bilder, wie wir sie bekommen haben, gibt es im deutschen Mittelgebirge vielleicht alle zehn Jahre einmal“, sagt Marc Minneker. Es sehe jedenfalls aus „wie in einem schönen Weihnachtsmärchenfilm“. „Ich hoffe, dass die Zuschauer sagen: ,Mensch, was haben wir doch hier für eine schöne Landschaft.‘“ Doch mindestens genauso wichtig sei, dass alle Beteiligten den Dreh gesund überstanden haben. „Es sind“, stellt Jörg Dowidat klar, „noch alle Zehen dran.“

Am 10. Dezember um 20.15 Uhr in der ARD

Am Freitag, 10. Dezember, 20.15 Uhr, gibt es auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit im Ersten ein Wiedersehen mit den jungen Ärzten in Spielfilmlänge im Hauptabendprogramm: „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: Adventskind“ lehnt sich an den 2019 erfolgreich ausgestrahlten Film „Ganz in Weiß“ an. Im Fokus werden das vorweihnachtliche Erfurt und der winterliche Thüringer Wald ebenso stehen wie ein Biathlon-Wettkampf, bei dem Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla), Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe) und Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) als Wettkampfärzte eingesetzt sind. Weiterhin dabei sind Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich), Dr. Matteo Moreau (Mike Adler), Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh), Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa). Die Episodenhauptrollen sind mit Jens Atzorn, Julia Malik, Julia Thurnau, Caroline Cousin und Dominik Weber besetzt. Der Film ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für die ARD. Produzenten sind Sven Sund, Seth Hollinderbäumer und Marc Minneker. Regie führte Franziska Jahn.