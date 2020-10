Dritte Staffel von „Babylon Berlin“ startet zur besten Tatort-Zeit

Der Countdown läuft: Zur besten Primetime-Tatort-Zeit startet die ARD am Sonntag nach der Tagesschau die Ausstrahlung der 3. Staffel von Babylon-Berlin (Regie und Drehbuch Tom Tykwer, Achim von Borries und Hendrik Handloegen). Die ersten drei Folgen des neuen 8-Teilers sind vorab bereits in der ARD-Mediathek online abrufbar, dazu viel Hintergrundmaterial über Historie, Schauspieler und Entstehung der neuen Staffel.

Basierend auf der Gereon Rath-Reihe von Volker Kutscher, geht damit nunmehr eine der erfolgreichsten deutschen Serien in die lang erwartete Fortsetzung. Erzählt wird die Geschichte von Gereon Rath (Volker Bruch), einem vom Krieg traumatisierten Kölner Polizeikommissar, der bei der Sitte im Berlin der späten 1920er Jahre in einer im Pornomillieu spielenden Erpressungsgeschichte ermittelt und dabei in eine große Verschwörung hineingerät. In Berlin trifft Rath auf die sich als Tagelöhnerin verdingende Stenotypistin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) und den zwielichtigen Polizeikollegen Bruno Wolter (Peter Kurth). Die Handlung zeigt wachsende Armut und Arbeitslosigkeit ebenso wie Exzesse und Luxus des Berliner Nachtlebens. Geradezu euphorisch lobten Kritiker das atmosphärisch inszenierte Sittengemälde der in die Weltwirtschaftskrise abgleitenden Goldenen Zwanziger und die authentische Darstellung der Menschen dieser Zeit mit ihren Sehnsüchten und Abgründen, die sich an Kutscher ersten Gereon-Rath-Roman „Der nasse Fisch“ orientierte.

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel „Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Die dritte Staffel der deutschen Drama-Serie „Babylon Berlin“ startet auf Sky. Auch in den neuen Episoden dabei: Lars Eidinger als Stahl-Erbe Alfred Nyssen. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel In der neuen Staffel dreht sich die Handlung um den großen Börsencrash von 1929, den Fall Benda und eine tote Schauspielerin. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Gereon Rath (Volker Bruch, l.) ermittelt weiter in Berlin. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel „Babylon Berlin“ ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky



„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Mišel Matičević als Der Armenier. Er ist der Mann, der im Hintergrund des Berliner Nachtlebens die Strippen zieht. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Greta Overbeck (Leonie Benesch) muss sich für das Attentat auf den Regierungsrat vor Gericht verantworten. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Alfred Nyssen (Lars Eidinger) will aus dem Schatten seines Erbes treten. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Neu in der 3. Staffel von „Babylon Berlin“ dabei: Saskia Rosendahl. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky



„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Benno Fürmann (r.) spielt Gottfried Wendt, den zwielichtigen Büroleiter des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, r.), Stenotypistin und heimliche Ermittlerin der Berliner Mordkommission, im Tanz mit Vera Lohmann (Caro Cult). Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky

„Babylon Berlin“: Bilder der 3. Staffel Alfred Nyssen (Lars Eidinger) und Helga Rath (Hannah Herzsprung) in der dritten Staffel von „Babylon Berlin“. Foto: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film / Sky



Weltwirtschaftskrise und aufkeimender Nationalsozialismus

Die Regisseure und Drehbuchautoren Tom Tykwer (v.l.n.r.), Henk Handloegten und Achim von Borries auf der Premiere der TV-Serie. Foto: Gregor Fischer/dpa

Die dritte Staffel knüpft wieder nahtlos an das Jahr 1929 an. Die Grundlage bildet diesmal Teil 2 der Rath-Serie mit dem Titel „Der stumme Tod“, von dem Drehbuch und Handlung aber wie schon in den vorhergehenden Staffeln immer wieder abweichen werden. So spielt Kutschers Buch eigentlich erst 1930. Einige Neuerungen öffnen spannende Bezüge: Die bislang für ihr loses Mundwerk bekannte Charlotte Ritter ist nicht mehr Stenotypistin, sondern Kommissars-Assistentin, damit agiert auch sie als Funktionsträgerin des Systems, in das sie sich einfügen muss. Bruno Wolter ist nicht mehr dabei. Insgesamt drücken die Weltwirtschaftskrise und der aufkeimende Nationalsozialismus noch stärker auf die gesamtgesellschaftliche Atmosphäre und die agierenden Figuren. Die Handlung ist düsterer, brutaler. Vielschichtige Perspektiven verspricht zudem ein Film im Film mit einem eigenen Mordfall am Dreh-Set, bei dem auch Kameramann Frank Griebe als Handelnder vor der Linse zu sehen sein wird. Der Thüringer Thomas Thieme ist wieder als Polizeipräsident Karl Zörgiebel zu sehen, in der Vorstaffel hatte er das brutale Vorgehen der Polizei beim Blutmai angeordnet. Nun beauftragt er Kriminalkommissar Gereon Rath, den Mord an der Schaupspielerin Betty Winter aufzuklären.

Fortgesetzt wird auch die erfolgreiche Partnerschaft eines Pay-TV-Senders, in diesem Falle Sky, mit dem öffentlich rechtlichen Fernsehen. Beim Serienstart 2018 wurden bei Sky pro Folge rund 570.000 Zuschauer erreicht. Die Zuschauerzahl bei der ARD lag zum Start der ersten Staffel bei knapp acht Millionen, der Marktanteil bei fast 25 Prozent. Damit sah seinerzeit jeder vierte Zuschauer zu. An den ersten drei Tagen nach der Bereitstellung im Internet wurden zudem insgesamt 1,75 Millionen Videoabrufe registriert. Auch die dritte Staffel war im Frühjahr zuerst im Bezahlfernsehen bei Sky gelaufen. Nun kommt sie ins Öffentlich-Rechtliche.

