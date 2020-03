Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bennert liest aus seinem Buch

„Windmühlengeschichten“ heißt ein bebilderter Vortrag, zu dem die Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern den Physiker und ehemaligen Unternehmer Wulf Bennert in ihr Vereinshaus eingeladen haben. Dieser liest am Freitag aus einem Buch, das er über eine Windmühle schrieb, die sein Leben mit prägte – die Holländermühle bei Hopfgarten, in der Bennert ab 1974 für viele Jahre lebte. Nach zehn Jahren als Schlossbesitzer kehrte er wieder in dieses Gemäuer zurück. Das Buch wurde binnen weniger Wochen zu einem Bestseller.

Die Vereinsküche ist ab 18 Uhr geöffnet, eine Stunde später beginnt der Vortrag. Interessierte können das Buch im Anschluss kaufen und/oder signieren lassen.

Freitag, 6. März, 19 Uhr in Niederzimmern, Vereinshaus Angergasse 8, Eintritt frei