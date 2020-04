In Corona-Zeiten gibt es Lesungen per Internet.

Buch-Lesung per Internet mit Autor aus Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buch-Lesung per Internet mit Autor aus Gotha

Nachwuchsautor René Porschen wird am Mittwoch, 22. April, 19 Uhr, aus seinem Roman „Kokon“ lesen – live im Internet auf dem Youtube-Kanal „Klanggerüst TV“. Das teilt der Verein Klanggerüst mit. Der Autor ist Literaturwissenschaftler, in Gotha geboren und lebt in Erfurt. Der Erfurter Florian Jaster steuert Gitarrensongs bei.