Bücherecke: Abenteuer mit Schaf und Sternen

Weil es Lilli gibt, erfüllen sich Adas Wünsche: Sie möchte Tiere haben und einen großen Bruder. Dass sie beides bekommen wird, ahnt das achtjährige Mädchen allerdings nicht, als sie missmutig im Umzugswagen sitzt und auf ihre Eltern wartet. Denn es geht in eine neue, größere und schönere Wohnung, haben Mutter und Vater versprochen. Was Ada auf die Palme bringt. Denn keiner hat sie gefragt, ob sie umziehen will. Und sie will nicht. Alles ist gut so, wie es ist.