Siegfried Nucke: „Ein Roman, der viele Facetten bedient“

Wenn Verleger Siegfried Nucke über den neuen Roman von Klaus Jäger spricht, gerät er schnell ins Schwärmen: „Carlotta oder die Lösung aller Probleme“ sei „atmosphärisch dicht und voller Leben“, sagt er, ein Buch, das charakterlichen Tiefgang mit einem leichten Erzählton verbinde und einen nach einer gewissen Zeit hineinziehe in die Welt des zwischen Deutschland und Italien pendelnden Helden. „Man merkt auch, dass der Autor vom Krimi kommt“, betont Nucke. Jäger lege Fährten und spiele mit der Erwartung seiner Leser. Und er erzählt auf 475 Seiten von einer doppelten großen Liebe – zu einer wesentlich jüngeren Frau und zu Italien.

Sicher hat dieses Buch auch viel mit ihm selbst zu tun. Laurenz Stadler, der Held, ist wie Jäger Journalist, und sie sind beinahe im selben Alter. Fast drei Jahrzehnte hat Klaus Jäger als Redakteur gearbeitet, die meisten davon für die Thüringer Allgemeine. 2018 beschloss er, freischaffender Schriftsteller zu werden. Und doch ist in dem Roman das Autobiografische sehr reduziert, man findet es hauptsächlich in den Ansichten und Fragestellungen seines Helden.

Kurz zum Inhalt: Laurenz Stadler wird überraschend aus Rom, wo er als Italien-Korrespondent für den „Münchner Boten“ arbeitet, abberufen. Er darf in die bayerische Zentrale zurückkehren, wo ihm ein Chefposten am neu eingerichteten Nachrichten-Desk winkt. Doch Lorenzo, wie ihn seine italienischen Freunde nennen, zögert. Er bittet um Bedenkzeit und reist, zunächst auf Goethes Spuren, durch das kulturell reiche Land, ehe er im Golf von Neapel auf der winzigen Insel Procida strandet, wo er die junge Kellnerin Carlotta kennenlernt. Carlotta mit ihrem noch jugendlichen und unverstellten Blick auf die Welt zeigt Laurenz einfache Antworten auf existenzielle Fragen. Ist sie die Lösung aller Probleme?

Der Verleger erfährt bei einerWanderung von der Geschichte

„Carlotta oder Die Lösung aller Probleme“ ist Liebes- und Gesellschaftsroman in einem, wirft mit seinem weitgefächerten Panorama die Frage nach einem erfüllten Leben auf. Das Buch erzählt von Laurenz’ Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit, nach einem Zuhause, nach seinem Vater, den er nicht kennt, und nach einem Journalismus, der mehr fordert, als nur Fakten zu sammeln und Nachrichten zu verbreiten. Zudem erweist sich der Autor als profunder Italienkenner; 2011 hatte Jäger mit Unterstützung des Goethe-Institutes die Gelegenheit, ein paar Wochen als Austauschredakteur bei einer italienischen Zeitung zu arbeiten.

Wie kommt nun solch ein Manuskript, an dem der Autor fast zehn Jahre gearbeitet hat, zu einem kleinen Thüringer Verlag mit dem sprechenden Namen „Tasten & Typen“?

Klaus Jäger, der bereits mehrere Kriminalromane veröffentlicht hatte, erzählte Siegfried Nucke auf einer gemeinsamen Wanderung von der Geschichte. Jener war von „Carlotta“ angetan, vertiefte sich daheim in den Text und wollte den Roman unbedingt herausbringen. Man sprach lange über das Prozedere und einigte sich schließlich. So nahmen die Dinge ihren Lauf.

Absage der Leipziger Buchmessefür kleinere Verlage ein Desaster

Und die Sterne standen günstig. Zur Leipziger Buchmesse wollten sie den Titel präsentieren, in deren Umfeld waren weitere Lesungen und Signierstunden geplant, unter anderem auch in Erfurt und Apolda. Doch dann kam Corona.

Erst wurde die Messe abgesagt, dann fielen alle weiteren Veranstaltungen ins Wasser. „Ein Desaster, besonders für kleinere Verlage“, sagt Nucke, der viel in seine Neuerscheinungen investiert hat. Zum ersten Mal droht sein Credo, „Kleine Schritte bringen kleine Erfolge“, nicht zu greifen. Der Handlungsreisende in Sachen Literatur konnte noch nach Osnabrück und Stockstadt im Ried fahren, um auf kleinen Fachmessen Interessenten für seine Titel zu werben, seitdem ist alles abgesagt.

Ob er sich vorstellen könne, dass Klaus Jägers Geschichte als Fortsetzungsroman in der Tageszeitung erscheine? Siegfried Nucke ist von dem Vorschlag überrascht. „Was, den gibt’s noch?“ Nein, den gibt es schon lange nicht mehr, aber man könnte ihn wiederbeleben. Als Kind, erinnert sich der Verleger, habe er Wolfgang Schreyers Abenteuerroman „Fremder im Paradies“ in einer Tageszeitung gelesen und jeden Morgen auf die Fortsetzung gewartet. Aber das sei 50 Jahre her.

Warum es nicht noch einmal versuchen? Ein Experiment. Die Leser entscheiden über seinen Ausgang.

Über den Autor und seinen neuen Roman

Der Autor: Klaus Jäger wurde als Sohn des Schriftstellers Horst Jäger in Meiningen geboren. Er war Eisenbahner, Berufssoldat, Fotograf, ehe er ein Fernstudium zum Journalisten absolvierte. Fast 29 Jahre arbeitete er als Redakteur für Thüringer Tageszeitungen.

Klaus Jäger wurde als Sohn des Schriftstellers Horst Jäger in Meiningen geboren. Er war Eisenbahner, Berufssoldat, Fotograf, ehe er ein Fernstudium zum Journalisten absolvierte. Fast 29 Jahre arbeitete er als Redakteur für Thüringer Tageszeitungen. Die Idee: „Es war im Frühsommer 2009, da las ich in einer Fernseh-Illustrierten einen Bericht über ,Italiens vergessene Insel’. Auf Procida im Golf von Neapel, so erfuhr man dort, schrieben alle Fischer, wenn sie in Rente gingen, ihre Memoiren auf, die dann in einer kleinen Buchhandlung verkauft werden. Ich schnitt den Beitrag aus, um diese Idee irgendwann einmal zu verwerten – eine Keimzelle, so nenne ich das.“

Klaus Jäger: Carlotta oder die Lösung aller Probleme. Verlag Tasten & Typen, Bad Tabarz, 475 Seiten, 16,80 Euro