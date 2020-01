Adel Tawil über Raketen, Sneaker und seinen Sound

Adel Tawil kommt diesen Monat wieder nach Erfurt. Am Dienstag, 14. Januar, tritt er in der Messehalle auf. Im Gepäck: sein aktuelles Album „Alles lebt“.

Was verbinden Sie mit Erfurt?

Es ist mir jedes Mal eine große Freude, in Erfurt zu sein. Ich bin durch die schöne Altstadt gelaufen, die ich auch von Clueso her kenne, der ja sehr mit Erfurt verbunden ist.

Welchen Kontakt gibt es zu diesem singenden Sohn der Stadt?

Wir kennen uns, haben auch schon zusammen gespielt und haben uns sehr gut verstanden. Er ist ein Super-Typ!

Ihr aktuelles Album ist ein Stück vertonte Gesellschaftskritik: Wenn es sich nicht um Liebe dreht, dann geht es um die Missstände dieser Gesellschaft. Und Sie sind der einzige mir bekannte Sänger, der das Wort Atombombe in einem Lied verwendet hat…

Dahinter steht ja auch eine wahre Geschichte! Wir haben auf Hawaii an unseren Songs geschrieben, als eines Morgens auf allen Handys die Nachricht kam, es gebe einen Raketenangriff, dass wir sofort Unterschlupf suchen sollten. Dies sei keine Übung. Es gab Panik auf den Straßen, Menschen haben sogar die Gullys geöffnet und aus Verzweiflung in der Hoffnung auf Schutz ihre Kinder da reingesteckt. Ich hab in dieser Situation mit einer Amerikanerin gesprochen, ob sie irgendwelche Infos hat. Und sie hat nur gesagt: „Fucking Trump ist starting World War III“. Damals gab es gerade starke Spannungen mit Nordkorea, das war schon sehr erschreckend, weil alles so nah war auf einmal und die Gefahr so real. Wir haben uns gefragt, wo wir sicherer sind: sollten wir runter an die Bucht oder rauf auf den Vulkan. „Wenn hier Raketen kommen, dann ist egal wo wir sind“, war unser Fazit. Ein Freund hat damals empfohlen, wir sollten uns lieber eine Flasche Whisky holen und im Garten chillen. Alle waren verunsichert, haben ihre Familien angerufen. Nach 38 Minuten war klar, dass es nur ein Fehlalarm war.

Und dann haben Sie ein Lied dazu komponiert?

In so einer Situation wird einem erst bewusst, in was für einem friedlichen Land wir eigentlich leben und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. So lange es solche Atomwaffen auf der Welt gibt, sind sie eine reelle Gefahr. Man vergisst das, man verdrängt es. Uns war das alles auf einmal super-präsent. Als die Nachricht kam, es sei alles okay, haben wir früh um zehn erst einmal eine Flasche Wein aufgemacht. Zwei, drei Stunden später habe ich dann das Lied eingesungen. In der Gewissheit, dass ich diese Stimmung in einer Gesangskabine in Berlin nie wieder rüberbringen könnte.

Mit einem solchen Titel hat man nicht gerade einen Top-10-Hit am Start – wobei es sicher aller Ehren wert ist, eine solche Botschaft rüberzubringen.

Natürlich singe ich auch über die Liebe. Das ist das, was uns alle verbindet und tagtäglich beschäftigt. Deswegen werden die Songs dazu nie ausgehen. Aber sie sind auch ein Zugang zu meinen Alben, auf denen ich mich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinandersetze. Im Idealfall gehen die Zuschauer dann nach dem Konzert nicht nur gut unterhalten und mit einem guten Gefühl nach Hause, sondern denken das eine oder andere Thema neu.

Was erwartet die Besucher in Erfurt?

Ich spiele mit meiner Band nicht nur die Titel vom aktuellen Album. Es wird auch ein paar Überraschungen geben mit Titeln von „Ich + Ich“. Dabei sind einige Titel von damals heute aktueller denn je. Die Songs werden in einem neuen Sound präsentiert.

Einer Ihrer Songs handelt davon, dass man alles kaufen kann, ist vertonte Kritik am Kommerz. Andererseits träumen Sie davon, mal einen eigenen Turnschuh aufzulegen, wie ich gelesen habe. Wie passt das zusammen?

Ich bin ja auf meinen Alben nicht mit erhobenem Zeigefinger unterwegs gegen alle anderen – ich stelle auch mein eigenes Konsumverhalten in Frage. Konsum ist natürlich auch für mich selbst ein Thema. Im Sommer habe ich einen Großteil meiner Sneaker, die ich über die Jahre gesammelt habe, verschenkt und gespendet. Jetzt hab ich nur noch die, die mir wirklich heilig und die einmalig sind, behalten. Ich will damit sagen: Ich bin immer auch selbst gemeint mit meinen Liedern.