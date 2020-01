Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert des Männergesangvereins Dingelstädtzu Beginn des Jubiläumsjahres

„Stehet still und lauscht ein wenig“ beginnt ein Weihnachtslied aus Franken, das der Männergesangverein 1850 Dingelstädt in sein Programm aufgenommen und als Titel seines diesjährigen nachweihnachtlichen Konzertes am Sonntag in der Klosterkirche auf dem Kerbschen Berg gewählt hatte. Diese freundliche Einladung traf in der Tat auf all jene Besucher zu, die eineinhalb Stunden lang stehend ausharrten, weil auch kein Zusammenrücken auf den Kirchenbänken noch einen zusätzlichen Platz brachte und sämtliche vorsorglich aufgestellten Stühle besetzt waren. Stammbesucher dieses traditionell immer am ersten Januar-Sonntag stattfindenden kulturellen Höhepunktes waren zum Teil fast eine Stunde vor Beginn erschienen.

Zum 16. Male boten die Sänger unter der Leitung von Josef Vockrodt und ihre Gesangs- und Instrumentalsolisten als Gäste ein solches Konzert. Wie immer waren alle im Gotteshaus Versammelten aufgefordert, gemeinsam zu singen, begleitet von Wolfgang Schneider an der Orgel. Für ihr Repertoire hatten die Sänger bekannte Weihnachtslieder aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschetschenien ausgewählt, ebenso Georg Friedrich Händels „Tochter Zion“ und „Freuet euch all“. „Lassen Sie sich ein auf Ruhe und Besinnlichkeit. Denken Sie an Dinge, die nicht käuflich sind“, hatte sich Moderator und MGV-Mitglied Gerhard Trümper an das Publikum gewandt und unter anderem daran erinnert, dass 1990 in Deutschland das erste „grenzenlose“ Weihnachtsfest nach der Wende 1989 begangen werden konnte. Er betonte, Weihnachten – das seien nicht einfach nur Feiertage mit gutem Essen. Wie auch schon zu den Konzerten in den Jahren zuvor warteten die Besucher mit Spannung darauf, welche Geschichte MGV-Mitglied und Erzähler Roland Eulitz diesmal mitgebracht hatte. Ein Strohhalm aus der Krippe „Mit einem Strohhalm in der Hand“ nach Andrea Schwarz hatte er ausgesucht und dazu einen großen Strohhalm, aus der Krippe stammend. Die Augen zu öffnen, um das Licht wahrzunehmen, gehörte zu den Aussagen des vorgetragenen Textes. Da im vergangenen Jahr einige Chormitglieder verstorben sind, brannten im Altarraum Kerzen im Gedenken an sie, wurden ihre Namen verlesen. In den Dank an alle, ohne deren Zutun die Konzerte auf dem Kerbschen Berg nicht möglich sind, schloss Gerhard Trümper Christian Körner ein, der schon viele Jahre lang zuverlässig für die Tontechnik verantwortlich ist, ebenso Rektor Hubert Müller vom Kerbschen Berg und Pia Schröter, Leiterin des auf dem Berg ansässigen Familienzentrums. 170. Geburtstag wird im Mai gefeiert Zum Abschluss, der nicht ohne Zugabe stattfand, erfuhren die Zuhörer vom Moderator: „Heute haben wir Geburtstag.“ Der Männergesangverein 1850 Dingelstädt war Anfang Januar vor 170 Jahren gegründet worden und ist heute der älteste Männerchor im Eichsfeld. Gegenwärtig gehören ihm unter Vorsitz von Hubert Kaufhold rund 70 Mitglieder an, davon 28 aktive Sänger und zahlreiche Fördermitglieder. Die große öffentliche Geburtstagsfeier wird es beim Frühlingssingen am 17. Mai im Klostergarten geben. Vielleicht finden sich bei dieser Gelegenheit sangesfreudige Herren, die gern die Reihen verstärken möchten.