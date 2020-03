Orgelklänge in der Polarnacht

Im Winter mit dem Schiff die norwegische Küste entlangfahren, den Blick gerichtet auf Landschaften, die vom tiefen, weißen Schnee bedeckt sind. Einmal im Leben das Nordlicht (die Aurora Borealis) sehen. Und das Mitternachtskonzert in der Eismeerkathedrale von Tromsø erleben. Für viele Menschen ist das ein Traum und der Inbegriff einer idealen Winterreise. Eine ehemalige Weimarer Studentin verzaubert als Kirchenmusikerin mit ihrem Orgelspiel die Polarnacht.

Sie hat in Weimar und Dresden Kirchenmusik studiert, damals, noch zu Zeiten des Kalten Krieges, wo es weder Reisefreiheit noch Jobs für DDR-Bürger im westlichen Ausland gab. Umso beeindruckender, umso überraschender ist Linde Mothes Lebensweg. Denn heute arbeitet sie als eine von Norwegens bekanntesten Kantorinnen in der berühmten Eismeerkathedrale in einer Stadt, die den Namen „Tor zur Arktis“ trägt. Sie hat sich als Organistin weit über die Grenzen des Landes hinaus einen Namen gemacht. Ganz besonders liegen ihr die einzigartigen Mitternachtskonzerte am Herzen.

Das Tor zur Arktis

Während der südwärts gehenden Reise legt das Hurtigruten-Postschiff um 23.45 Uhr am Kai von Tromsø an. Die beeindruckende Aufführung in Norwegens ungewöhnlichster Kirche beginnt in einer halben Stunde. Genug Zeit für die erwartungsvollen Passagiere, mit dem Bus zur Kathedrale zu fahren. Und nach genau 105 Minuten wird die Schiffssirene wieder ertönen und die Abfahrt ankündigen. Das Postschiff ist für seine Pünktlichkeit bekannt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Konzertbesucher wieder an Bord sein. Beseelt von der Tatsache, eines der schönsten Kirchenkonzerte weltweit erlebt zu haben.

In der Eismeerkathedrale von Tromsø ist Linde Mothes seit elf Jahren Kantorin. „Mit der Anstellung habe ich einen Treffer gelandet! Nicht nur das Konzept der Kirche ist einzigartig, sondern auch die Architektur“, betont die ehemalige Weimarer Studentin. „In meinen Augen sind es Eisschollen, die sich aufeinander schieben, so interpretiere ich die Darstellung“, erklärt sie ihr Bild von der Kirche. „Doch sind wir nicht frei, uns einfach vorzustellen, was wir gerne sehen möchten?“

In Deutschland ist sie nicht mehr allzu oft. Einmal jährlich trifft sie ihre Mutter. Meist auf Usedom zur gemeinsamen Erholung. Wie früher auch. „Meine Kindheits-Ostsee“, schwärmt sie leise. Dann erzählt sie, dass sie während ihres Urlaubes zuhause eine Radtour unternahm und in eine Pegida-Demonstration gelangte: „Da schämte ich mich, hier einmal gelebt zu haben.“ Rassismus gebe es zwar in Norwegen auch, „doch längst nicht so verbreitet wie in Deutschland.“

Ihre Heimat verbindet sie mit dem bewussten Erleben der vier Jahreszeiten. Sie vermisse den deutschen Frühling. „Hier, nördlich des Polarkreises, geht es vom Winter gleich in den Sommer über.“

DDR-Vergangenheit

In Weimar hat sie von 1984 bis 1989 Kirchenmusik studiert. Von der Hochschule für Musik Franz Liszt hat Mothes den staatlichen Abschluss und ihr Diplom in Orgel und Klavier als A-Kirchenmusikerin erhalten. Heute denkt die 57-Jährige gerne an die Zeit zurück. „Wir liebten das Café im Goethehaus. Für das Museum hatten wir eine Jahreskarte.“ Sie erinnert sich an das häufige Umziehen und ihre Studentenbuden in der Merketalstraße, der Rollgasse und schließlich in der Kirchgasse. Sonntags sei sie oft zum Essen gegangen. „Der Genuss des leckeren Zigeunersteaks war mit langem Anstehen verbunden“, schmunzelt sie „Häufig übten wir im Klostergebäude Am Palais. Dann bekamen wir immer mit, wenn es im nahen Tante Emma-Laden Apfelsinen gab.“ Dann hieß es, sich sofort in die Schlange der Wartenden einzureihen. „Man wusste nie, ob was übrig bleibt! Das Obst gab es außerdem nur rationiert.“

Oft spielt Linde Mothes die Mitternachtskonzerte. Für die Passagiere der südwärts gehenden Hurtigruten-Postschiffe sind sie ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Sabine Ludwig

In der Tat, die Norweger waren schuld daran, dass sie Deutschland verließ. Während ihrer späteren Arbeit in Dresden lernte sie unter anderem auch norwegische Musik-Professoren kennen. „Die betrieben in Deutschland Headhunting, das heißt, sie wollten Kirchenmusiker abwerben. Sie betonten, dass es damals in Norwegen viel zu wenige gab.“ Sie lacht, während sie erklärt: „Und als sie mir Bilder von dem Land zeigten, war es um mich geschehen. Ich war hin und weg!“

Für Mothes war diese Begegnung nachhaltig und schicksalhaft.: „Norwegen – ja, das wäre doch mal was!“ Sie bewarb sich und bekam einen Job. Und ausgerechnet den einer Kantorin in der bizarren Eismeerkathedrale. „Die Stadt Tromsø war dabei reiner Zufall, nachdem ich mich an sämtlichen Bistümern beworben hatte“, beteuert sie heute. „Bald erkannte ich, dass ich einen Sechser im Lotto gezogen hatte. Die Kirche ist toll und ihr Kulturkonzept auch.

Wir geben die meisten Konzerte in ganz Norwegen.“ Zum einen kann Mothes mit Gleichgesinnten hervorragend professionell arbeiten, zum anderen hat sie viel Freude im Umgang mit Laiensängern im Kirchenchor. Norwegisch spricht sie heute fließend. „Ich konnte die Sprache bereits nach ein paar Monaten. Sie ist für uns Deutsche nicht schwer zu erlernen.“ Ihren Weggang hat sie sich gut überlegt. „Ich wusste, auf was ich mich einlasse.“ Auch die lange Dunkelheit im Winter spielte da eine Rolle. „Sie stört mich nicht, und manchmal gibt es das faszinierende Polarlicht zu sehen.“ Besonders kalt ist es in Tromsø nicht: „Der Golfstrom fließt hier vorbei, und es ist relativ mild, auch im Winter.“

Mit Sonnenbrille in der Kirche

Ihre Kollegin Åse Lindrupsen weist auf die unterschiedlichen Kunstausstellungen in der Kirche hin. „Wir bereiten lokalen Künstlern eine ideale Plattform“, sagt die Gemeindehelferin. Lindrupsen deutet auf das prachtvolle 140 Quadratmeter große Mosaikfenster. Ursprünglich hatte Architekt Hovig farbloses Glas vorgesehen. Doch das kam bei der Kirchengemeinde überhaupt nicht an. „Bei Sonnenlicht war es so hell, dass die Besucher mit Sonnenbrillen auf den Bänken saßen.

Und der Pfarrer wusste nie so recht, ob sie nun schlafen oder nicht“, lacht die Norwegerin. 1972 hatte Glaskünstler Viktor Sparre die Lösung: In Dallglas-Technik, einer besonderen Gussglasfertigung, erschuf er das bunte Mosaik mit dem Namen: „Die Wiederkunft Christi“. Und 40 Jahre nach der Einweihung bekam die Kirche ihre einzigartige Orgel.

Organistin Mothes spielt auf einem Instrument, dessen Form der Gestalt der Kathedrale nachempfunden ist und an Eisschollen und Segel erinnere. Für den richtigen Klang und das volle Volumen sorgen nicht nur das perfekte Spiel der Deutschen sondern auch 2940 Orgelpfeifen mit einer Länge von fünf Millimetern bis 9,6 Metern. Regionalität wird dabei groß geschrieben: Die Holzkonstruktion ist aus norwegischem Kiefernholz und der Blasebalg aus Rentierhaut.

„Heute nacht spiele ich wieder norwegische und samische Klassiker sowie christliche Volkslieder“, ergänzt Mothes. Auch für sie sind die Mitternachtskonzerte etwas Besonderes. Doch nicht jede Nacht sitzt sie an der Orgel: „Ich wechsle mich mit Kollegen ab.“ Dann setzt sie sich an das Instrument und spielt. Das ganze Repertoire. Denn auch sie muss regelmäßig üben.