Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Publikum spart nicht mit Beifall bei Neujahrskonzert 2020

Über einen vollen Saal in der Wisentahalle freute sich Dirk Heinrich, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saale-Orla, zum Neujahrskonzert der Vogtland Philharmonie am zweiten Tag des neuen Jahres. „Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue - und war es schlecht, dann erst recht“, riet er den Konzertbesuchern und dankte für deren Treue 2019. Gute Wünsche für das neue Jahr schickte er in die Runde und tat kund, dass die Kreissparkasse aus diesem Anlass für jeden Besucher ein Glas Sekt spendiert, welches im „Boxenstop“ kredenzt wurde.

Dirigent David Marlow schwang nicht nur den Taktstock. Er moderierte auch den Abend und ließ humorvoll einiges aus dem Leben der jeweiligen Komponisten wissen. Mit der Ouvertüre von Rossinis „Barbier von Sevilla“ begann das Konzert und offenbarte auf diese Weise die Vielfalt einer derartigen Veranstaltung.

Regelrechte Beifallsstürme erntete an diesem Abend Sergei Synelnikow mit bewundernswerten solistischen Darbietungen auf seiner Violine. Foto: Renate Klein / OTZ

Schon bei den ersten Tönen begeisterte Gesangssolistin Judith Spießer mit ihrer wunderbar vibrierenden Stimme. Die Münchner Sopranistin bestach durch absolute Professionalität. Sie ist künstlerisch zu Hause in Musical, Oper, Jazz und Pop.

Auch Tenor Daniel Pataky aus Ungarn brachte das Publikum zu begeisterten Bravorufen. Ihm liegen starke, heldenhafte Partien ebenso wie lyrisch romantische Stücke. Beifallsstürme erntete Sergei Synelnikow mit bewundernswerten solistischen Darbietungen auf seiner Violine. Zu Gehör kamen im ersten Teil des Konzertes unter anderem Werke von Rossini, Puccini, Verdi und Offenbach.

Nach der Pause sorgten Titel aus der leichten Muse für heitere Neujahrsstimmung. Die Sopranistin erntete wohlwollendes Raunen im Saal, als sie mit einer schulterfreien langen blauen Robe die Bühne betrat. Ein mit den Füßen wippendes und klatschendes Publikum begleitete die Konzertstücke aus „Land des Lächelns“, „Gräfin Mariza“ „My Fair Lady“, „West Side Story“ und viele andere.

Mit stehende Ovationen und endlosen Beifallsbekundungen honorierten die Besucher die Leistung der Musiker sowie Solisten. Natürlich folgten diverse Zugaben. „Das Konzert war sehr schön, vielseitig – für jeden war etwas dabei. Hoffentlich bleibt uns diese Konzertreihe erhalten“, sagte Regina Butz aus Schleiz.

Das nächste Mal in Schleiz zu Gast ist die Philharmonie am Samstag, 29. Februar ab 19.30 Uhr und am 1. März ab 17 Uhr. Berühmte Filmmusiken kann man dann bei „Sounds of Hollywood“ erleben.