Ronald Gäßlein gastiert in der Nordhäuser Traditionsbrennerei

Für das erste Konzert nach der Corona-Pandemie in der Nordhäuser Traditionsbrennerei am 10. Juli mit Sänger und Liedermacher Ronald Gäßlein gibt es noch Karten. Ab 19 Uhr verzaubert der Musiker das Publikum im historischen Innenhof mit handgemachter Musik auf Gitarre und Mundharmonika – von Reinhard Mey bis Keimzeit.

Gäste sollten wegen der Sperrung der Grimmelallee auf den umliegenden Parkplätzen parken, zum Beispiel am Grimmel oder am Badehaus. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Getränke, Cocktails und Gegrilltes werden angeboten. Karten für 15 Euro gibt es im Hofshop oder per Mail an info@traditionsbrennerei.de.