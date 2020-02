Kleinromstedt. Spritziger KFC-Fasching in Kleinromstedt unter Motto: „Fasching for Future, das Klima spinnt und Null Idee, die Lösung hat der KFC!“

Ökologisch bewusster KFC-Fasching aus nachhaltigen Gags

Karnevalsforscher warnen: Bei so viel Faschingsveranstaltungen im Altkreis droht über kurz oder lang der totale Kollaps. Ähnlich dem so genannten Erdüberlastungstag nähert sich auch hier der Aktionstag, an dem die natürlichen Gag-Ressourcen, die jährlich produziert werden, verbraucht sind und die Narren ab diesem Zeitpunkt über ihre Verhältnisse leben.

Umso erfreulicher sind die Bestrebungen aus Kleinromstedt, sämtliche Rohprodukte aus den politischen Wäldern Apoldas, der Region und der Welt nachhaltig zu verwursten und auch Gags aus Recycling-Materialien zu verwenden – notfalls sogar live und auf lautstarken Wunsch des Publikums nach Wiederholung einer Nummer. KFC-Programm mit possierlichen Tänzern und Possen in der Politik Ganz ohne Synthetik kam das Spektakel des Kleinromstedter Faschingsclubs (KFC) dann aber doch nicht aus – was wohl auch ganz gut war. Spätestens als die Bad Boys sich bei ihrer Zugabe die Hosen auszogen und im lilafarbenen Schlüppi dem Hardstyle frönten, zeigten die Reaktionen des schönen Geschlechts in den Besucherreihen, dass die Klimaerwärmung gefühlt wohl nicht weit her sein kann. Verständnis beim stärkeren Geschlecht für „Greta Thunfischs“ Botschaft, dafür sorgte wiederum eine Gruppe possierlicher Eisbärinnen, die ihre Freude über das auf der Bühne des KFC gefundene Exil ebenfalls in tanzender Weise zum Ausdruck brachte. Apoldas Pläne für die Eingemeindung von Kleinromstedt sind in den Sondermüll gewandert. Foto: Martin Kappel Unter dem Motto „Fasching for Future, das Klima spinnt und Null Idee, die Lösung hat der KFC“ wurde aber nicht nur globale Politik auf die Bühne gebracht. Unter dem alternativen Motto „Lieber einen Nachbarn verlieren als eine Pointe“ wurden auch die Kreisstadt und die Landgemeinde nach allen Regeln der Kunst durch den Kakao gezogen. Dr.-Eisenbrand-Platz verhindert und den Kurpfennig komplett verschleudert Zwischen vielen Fässern mit Sondermüll am Rand der KFC-Arena tauchte auch eine auf, auf der der Schriftzug „Pläne Eingemeindung Saaleplatte“ stand sowie ein Logo der Stadt Apolda. Allerlei Kuriositäten wurden aus dem Metallbehälter gefischt: Ein Ortsschild „Kleinromstedt – Stadt Apolda“ sowie ein Straßenschild „Dr.-Eisenbrand-Platz“ und auch noch eine Marionetten-Figur von der CDU. Was mit Letzterer gemeint war, konnte sich beim feixenden KFC wirklich niemand erklären. Die trendige Rap-Crew weiß, wie man den Bad Sulzaer Kurpfennig zum maximalen Wohle des KFC einsetzt. Foto: Martin Kappel Für schallendes Gelächter sorgte dann auch die Richtigstellung, wie das eigentlich genau mit Bad Sulza gelaufen sei. Die Narren stellten fest, dass die Landgemeinde in die Saaleplatte integriert wurde und nicht umgekehrt. Mit viel Bling-Bling und Glitzer-Glitzer demonstrierte „Snoop Horst“ und die gesamte Rap-Crew, wofür beim KFC der Kurpfennig ausgegeben wird – für schöne Frauen und feschen Schmuck.