Wir verlosen Karten: Der letzte Flipper kommt nach Erfurt

Erfurt. Mit den Hits der aufgelösten Kult-Band „Die Flippers“ und eigenen Songs kommt Olaf Malolepski im Oktober nach Erfurt. Wir verlosen Karten.

Vor über zehn Jahren haben sich „Die Flippers“ aufgelöst, doch ein Sänger der Band, Olaf Malolepski, ist wieder unterwegs und kommt als „Olaf der Flipper“ am 16. Oktober 2022 in die Alte Oper in Erfurt. Vor allem für den 13 Jahre alten Hit „Wir sagen danke schön“ der Kultband wird Olaf derzeit auch von vielen jungen Fans gefeiert.

Neben Konzerten im Mega-Park auf Mallorca gab er seinen Sommerhit auch beim „Parookaville-Festival“ auf einem Flugplatz in Nordrhein-Westfalen, einem der größten Festivals in Europa, zum Besten. Etwa 15.000 Menschen feierten mit und verlangten den Song drei Mal hintereinander. „Nächstes Jahr soll ich auf der Hauptbühne spielen, denn das Gelände vor der kleinen Bühne war so überfüllt, dass der Auftritt durch den Andrang beinahe nicht stattfinden konnte“, erzählt Olaf Malolepski.

Den Grund für die neue Erfolgswelle kennt er nicht: „Ich kann das nicht erklären, bin dankbar und denke mir: Mensch, hast du Glück im Leben. Die Flippers-Zeit gehört zu meinem Leben und der Karriere dazu. Unsere Lieder wie „Lotusblume“, „Weine nicht kleine Eva“ und „Die rote Sonne von Barbados“ werde ich immer singen – und jetzt gehört natürlich auch „Wir sagen Danke schön“, denn Hits wie dieser erzählen unsere Bandgeschichte“, schwelgt Olaf Malolepski.

Den Talisman immer dabei

Seinen Talisman, eine goldene Kette mit Delfinanhänger, trägt er noch immer bei sich. Auf der Suche nach einem Namen, der einer jungen Band zum Durchbruch verhelfen könnte, überlegte sich der damalige Produzent, die Band einfach nach dem abenteuerlustigen Delfin aus der Fernsehserie „Flipper“ zu benennen. Der Plan hat funktioniert, „Die Flippers“ hatten riesigen Erfolg. Nach dem Abschied der Band 2011 feiert Olaf Malolepski, seit 50 Jahren auf der Bühne, nun seine bereits zehnjährige Solokarriere als „Olaf der Flipper“. Beim Konzert in Erfurt dürfen sich die Fans neben den Flippers-Klassikern auch auf neue Musik seines Albums „Liebe ist“ freuen. „Ich merke, dass zunehmend junge Menschen meine Konzerte besuchen. Durch den Flippers-Sound meine Musik werden Generationen zusammengebracht, die bei den Konzerten zusammen feiern. Das finde ich besonders toll.“ Begleitet wird Olaf von seiner Tochter, die unter dem Namen „Pia Malo“ bekannt ist.

