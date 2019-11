Seit Mitte September ist im Kunsthaus Apolda Avantgarde die Ausstellung „Traumstadt – Lyonel Feininger und seine Dörfer“ zu sehen. Bisher wurden schon rund 10.200 Besucher gezählt.

Die Tendenz lässt am Ende der Schau Mitte Dezember ein Spitzenergebnis erwarten. Kunsthaus-Geschäftsführer Hans Jürgen Giese und Kreiskulturchef Matthias Ameis zeigten sich erfreut über die deutschlandweite Resonanz.

Schon zum Start war prognostiziert worden, dass es gut laufen könnte. Gezeigt werden vor dem Hintergrund es Bauhausjahres schließlich Werke, die in der künstlerischen Beschäftigung Feiningers mit den Themen Dörflichkeit und Urbanität entstanden sind. Dieses vor dem damaligen Hintergrund der zunehmenden Industrialisierung und dem massenhaften Zuzug von Menschen vom Land in die Stadt.

Welch hervorragenden Ruf das Kunsthaus hat, zeigt sich gleich mehrfach: So kommen Feininger-Werke etwa von der Solomon R. Guggenheim Foundation New York, aus dem North Carolina Museum of Art, dem Harvard Art Museum, von der Phillips-Collection Washington sowie von der Marlborough-Stiftung, London. Entsprechende Versicherungen waren im Vorfeld vorzubereiten, das Sicherheitskonzept musste angepasst werden, das Aufsichtspersonal gebrieft werden.

Insgesamt werden 90 deutsche und internationale Leihgaben gezeigt, wobei es sich um Naturnotizen, Zeichnungen und Druckgrafiken ebenso handelt wie um Gemälde.

Der höchste Besucherwert wurde für die aktuelle Ausstellung am 3. Oktober registriert, damals kamen 387 Gäste. Wie zu erfahren war, kommen die meisten gezielt wegen Feiniger nach Apolda.

Das Interesse spiegelt sich auch bei den Katalogen wider. So war die erste Charge von 750 Stück war ziemlich schnell ausverkauft. Inzwischen wurde 500 Kataloge nachgedruckt.