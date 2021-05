Anzeige nach Vorfall bei Querdenker-Demo: DJV Thüringen stellt sich hinter Geschäftsführer

Am 1. Mai 2021 fanden in Weimar mehrere nicht genehmigte Demos unter anderem von Querdenkern statt. (Archiv)

Gegen den Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) in Thüringen ist nach einer Demonstration der "Querdenken"-Bewegung Anzeige erstattet worden. Auf der vorab verbotenen Kundgebung soll DJV-Geschäftsführer Sebastian Scholz am 1. Mai einen vor der Polizei davonlaufenden Demonstranten gewaltsam zu Fall gebracht haben. Der Kriminalpolizei Weimar lag am Mittwoch mindestens eine Anzeige vor, teilte ein Sprecher der Landespolizei mit.

Der DJV Thüringen stellte sich geschlossen hinter seinen Geschäftsführer. Man habe den Vorfall juristisch bewerten lassen "mit dem Ergebnis, dass keine strafbare Handlung seitens unseres Geschäftsführers vorliegt", hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Auf der Demo sei es zu Angriffen auf eine Polizeibeamtin und einen Journalisten gekommen, Scholz habe sich einem flüchtenden Täter zivilcouragiert in den Weg gestellt, so der DJV Thüringen. Er sei als Privatperson vor Ort gewesen, sagte Scholz am Mittwoch.

"Infolge dieser Ereignisse wurden in einschlägigen Kanälen verknappte Videos veröffentlicht, die die der Flucht vorangehenden Ereignisse aussparten und sich lediglich auf unseren Geschäftsführer fokussierten", erklärte der Verband. "Was für ihn privat und uns als Institution folgte, sucht an Hass, Bedrohung und Beleidigung seines Gleichen." Die Geschäftsstelle erhalte Drohanrufe, das E-Mail-Postfach fülle sich mit Hassmails von Seiten der "Querdenken"-Bewegung.

Auch den Vorwürfen des DJV geht die Kriminalpolizei Erfurt derzeit nach eigenen Angaben nach. Erst nach einer Untersuchung unter anderem der E-Mails werde entschieden, ob Anzeige erstattet wird, teilte ein Polizeisprecher mit. "Die Person, welche zu Fall gebracht wurde ist bisher namentlich nicht bekannt."





Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) solidarisierte sich mit dem DJV-Geschäftsführer. "Sebastian Scholz hat Zivilcourage geübt und einer Person gezeigt das Thüringen kein rechtsfreier Raum ist. Danke dafür", schrieb Ramelow auf Twitter, der selber schon Drohungen und Druck von Seiten der «Querdenker» bekommen hatte.