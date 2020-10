Anmelden für den Pendlertag in Apolda

Am Samstag, den 24. Oktober, steht der ThAFF-Pendlertag bevor (diese Zeitung berichtete). Im Zeitraum zwischen 10 und 14 Uhr können sich interessierte Arbeitnehmer, die vielleicht zum Broterwerb auspendeln oder aber gar nicht mehr in der Region arbeiten und gerne zurückkehren möchten, von Experten der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF) beraten lassen. Hierbei kommen dann auch die Arbeitgeber der Region mit ins Spiel, die ihre freien Stellen dem Jobportal der speziellen Agentur des Freistaates melden können.

Zwar würde auch Arbeitslosen nicht die Beratung verwehrt, doch da es sich in erster Linie an Personen richtet, die vielleicht schon zehn oder sogar noch mehr Jahre im gleichen Betrieb arbeiten, betrifft ein Schwerpunkt der Beratung auch die Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Manche Standards ändern sich, und dieses Wissen solle vermittelt werden.

Die Beratung soll den Corona-Umständen gemäß sowohl analog als auch digital angeboten werden. Wer lieber in direkten Sichtkontakt mit den Beratern tritt, der werde am Samstag im Stadthaus in Apolda an seinem zuvor ausgemachten Termin erwartet. Parallel sind auch Beratungen am Telefon oder via Video-Chat möglich. Über die Homepage www.thaff-thueringen.de können sich sowohl Arbeitnehmer anmelden, als auch Arbeitgeber ihre Stellen melden, die vielleicht Pendler zum Arbeiten in die Region um Apolda zurückführen könnte.