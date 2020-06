Erfurt. Die Zahl der Einkommensmillionäre in Thüringen hat sich weiter erhöht. In manchen Kreisen und kreisfreien Städten gibt es weiter keinen. So verteilen sich die Einkommensmillionär im Freistaat.

So verteilen sich die Einkommensmillionäre in Thüringen

Einkünfte von mindestens 1 Million Euro pro Jahr hatten zuletzt 135 Thüringer - ein Plus von neun, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Die meisten von ihnen lebten in Erfurt (19) und Jena (17). Dagegen gab es in Gera, Eisenach sowie den Kreisen Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt und Greiz keinen einzigen. Insgesamt verbuchten sie Einkünfte von rund 359 Millionen Euro, das Gros davon aus Gewerbebetrieben.

Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016 und wurden wegen langer Fristen in der Finanzverwaltung erst jetzt statistisch ausgewertet. Die Zahl der Einkommensmillionäre hat sich damit seit 2010 (70) fast verdoppelt.

Die Thüringer kreisfreien Städte und Landkreis im Überblik (Stand 2016)

Erfurt 19

Gera 0

Jena 17

Suhl 8

Weimar 9

Eisenach 0

Eichsfeld 7

Nordhausen 3

Wartburgkreis 8

Unstrut-Hainich-Kreis 5

Kyffhäuserkreis 5

Schmalkalden-Meiningen 6

Gotha 5

Sömmerda 3

Hildburghausen 4

Ilm-Kreis 5

Weimarer Land 4

Sonneberg 0

Saalfeld-Rudolstadt 0

Saale-Holzland-Kreis 3

Saale-Orla-Kreis 7

Greiz 0

Altenburger Land 5