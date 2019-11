Mit Spannung blicken Mitarbeiter und Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Thüringen (Awo) auf den Landesausschuss, der am heutigen Samstag in Gotha tagt. Denn Landesvorstandsmitglied Claudia Zanker hat die Geschäftsführung der Awo Thüringen der Intransparenz beschuldigt.

Die Mühlhäuserin, die im Sommer 2016 in dieses Gremium gewählt worden war, legte in einem Schreiben an alle Kreisverbände dar, dass die Landesspitze in den vergangenen drei Jahren auf ihre Fragen zum Haushaltsplan „nicht angemessen reagiert“ habe. Sie hätte teils nur oberflächlich, teils aber auch falsch oder gar nicht Auskunft erteilt, so Zankers Vorwurf.

Zum Beleg fügte sie ihre Korrespondenz mit dem Landesverband bei. Im Ergebnis habe sie am 25. Oktober erneut einen Katalog mit allen bislang unbeantwortet gebliebenen Fragen mit der Bitte um Beantwortung binnen drei Wochen an den Landesvorstand geschickt. Doch statt der erbetenen Antworten habe ihr Landesgeschäftsführer Ulf Grießmann am 14. November die Mitteilung zukommen lassen, dass dazu eine Sondersitzung des Landesvorstands stattfinden solle.

„Dieses Vorgehen“, schreibt Zanker, „welches den Anschein der ständigen Verzögerungstaktik weckt, bin ich nicht länger bereit hinzunehmen.“ Schließlich könne sie ihre Aufgaben als Landesvorstandsmitglied nur erfüllen, wenn sie alle erforderlichen Auskünfte erhalte – etwa zu Gehältern der Geschäftsführer jener Gesellschaften, an denen der Landesverband beteiligt ist. Die Geschäftsführung des Landesverbandes weist den Vorwurf der Intransparenz zurück. Zu den Fragen, die Zanker zu den Haushaltsplänen gestellt hatte, hätten mehrere Gespräche stattgefunden, „wo all diese Fragen beantwortet wurden“, teilt Sprecher Dirk Gersdorf mit.

Der Landesverband habe sich jeder erdenklichen Prüfung gestellt: durch Wirtschaftsprüfer, den Awo-Bundesverband, die Staatsanwaltschaft. „Nirgendwo wurden Verfehlungen festgestellt.“ Wenn Frau Zanker das nicht glauben könne, weil sie es nicht glauben wolle, so sei das bedauerlich.