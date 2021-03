15 Personen feiern Corona-Party mit Alkohol und verbotener Musik – Polizisten angegriffen

Eine Gruppe feierte mit Alkohol und verbotener Musik in der Meininger Innenstadt (Symbolbild).

Meiningen. Die Polizei in Meiningen hatte es mit einer feiernden Personengruppe zu tun, die die Beamten beleidigten und angriffen.

Eine Gruppe von 15 Personen im Alter von 14 bis 36 Jahren versammelte sich gestern Abend in der Straße "Am Bielstein" in Meiningen. Sie trugen keine Masken und tranken laut Polizei erhebliche Mengen Alkohol.

Beamte der Meininger Dienstgruppe wollten die Personen kontrollieren, die laut Polizei immer aggressiver wurden und sich zum Teil den Maßnahmen widersetzten. Den ausgesprochenen Platzverweisen kamen sie, wenn auch nur widerwillig, nach.

Wenig später fiel die Gruppe im Bereich der Meininger Innenstadt erneut auf. Hier spielten sie laut Musik mit verfassungsfeindlichen, volksverhetzenden Inhalten ab. Bei der Anzeigenaufnahme reagierte ein Teil der Gruppe erneut aggressiv, beleidigte die Beamten und wollte sie angreifen. Auf mehrere Personen warten nun Anzeigen wegen dieser un weiterer Verstöße.

Promillegrenze für MPU nach erster Trunkenheitsfahrt runtergesetzt