Apolda Ein Aldi-Markt in Apolda ist in der Nacht komplett ausgebrannt. Immer wieder stiegen Silvesterraketen in den Himmel, die im Markt gelagert waren.

Aldi-Markt und Bäckerei in Apolda abgebrannt – Schaden in Millionenhöhe

Gegen 22.50 Uhr ging in der Sonntagnacht ein Notruf in der Rettungsleitstelle in Apolda ein, dass der Aldi-Markt am Weimarer Berg in in Flammen stehe. Sofort rollten Feuerwehren zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drangen bereits Flammen aus dem Dach des Discounters. Kurze Zeit später brannte der komplette Discounter mitsamt der daneben stehenden Bäckereifiliale „Bergmann“.

Die Einsatzleitung veranlasste daraufhin einen Vollalarm aller Feuerwehren aus Apolda sowie deren umliegender Orte. Zum Einsatz kamen letztlich alle freiwilligen Feuerwehren der Stadt Apolda und ihrer Ortsteile sowie die Tanklöschfahrzeuge aus Mellingen und Bad Sulza.

Gelagertes Feuerwerkskörper explodierte

Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Getränkemarkt und einen TEDI-Markt konnte durch massiven Löscheinsatz der Wehren verhindert werden. Aufgrund des starken Funkenfluges musste eine in der Nähe befindliche Tankstelle abgeschaltet werden. Diese konnte später dann aber wieder den Betrieb aufnehmen.

Die Löschmaßnahmen vor Ort dauerten mehrere Stunden. Dabei kam auch eine zweite Drehleiter zum Einsatz. Durch das Feuer entzündeten sich im Markt gelagerte Feuerwerkskörper. Wodurch die Löscharbeiten immer wieder unterbrochen werden mussten. Schwierigkeiten bereitete den Einsatzkräften auch einsetzender Schneefall und die Minustemperaturen. So gefror das Löschwasser sehr schnell auf dem Boden an der Einsatzstelle.

Millionenhoher Schaden

Zur Absicherung kam die Schnelleinsatzgruppe der Malteser aus Blankenhain mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf anderthalb Millionen Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.