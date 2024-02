Saale-Holzland-Kreis. Reichlich Beute machte ein Einbrecher in einem Hotel. Im Lager eines Logistikunternehmens wurde Munition sichergestellt. Die Meldungen der Polizei fürs Saale-Holzland:

Eine unbekannte, komplett vermummte und augenscheinlich männliche Person hat in einem Hotel in Stadtroda ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei hatte der Einbrecher am frühen Dienstagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr gewaltsam die Eingangstür geöffnet und begab sich, offenbar zielgerichtet, zur Rezeption. Dort durchsuchte er die Schubladen, entwendete eine Kellnergeldbörse sowie eine Tasche und verließ das Objekt samt einer Beute in vierstelliger Höhe in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden Spuren gesichert. Diese fließen nun in die Ermittlungen ein.

Munition in Paket gefunden

Weil ein Paket im Lager eines Logistikunternehmens in Hermsdorf aufgrund einer beschädigten Verpackung umgepackt werden sollte, ist eine verbotene Lieferung entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich mehrere Schachteln mit Jagdmunition darin. Das stelle einen Verstoß gegen die Versandbestimmungen dar. Die Schachteln mit den Patronenhülsen seien sichergestellt und vorerst der Waffenbehörde des Landkreises übergeben worden. Der Empfänger des Pakets wurde informiert. Das weitere Vorgehen werde nunmehr geklärt.

Mobiltelefone aus Firmenfahrzeug gestohlen

Aus einem verschlossenen Firmenfahrzeug sind in Dorndorf-Steudnitz zwei Mobiltelefone gestohlen worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 59-jähriger Mitarbeiter den VW-Transporter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eschenstraße abgestellt. Unbekannte seien auf noch unbekannte Art und Weise ins Fahrzeuginnere gelangt, hieß es weiter. Denn das Fahrzeug selbst war verschlossen und weist auch keine Beschädigungen auf. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

