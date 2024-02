Neustadt an der Orla. Ein 61 Jahre alter Autofahrer hat in Neustadt an der Orla einen Teenager angefahren und verletzt.

In Neustadt an der Orla ist am Sonntagnachmittag ein 15 Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Meldung der Polizei war der 61-jährige Autofahrer in der Rathenaustraße unterwegs und wollte nach links Richtung Arnshaugk abbiegen. In diesem Moment sei der Teenager auf die Straße gerannt, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam.

Der Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

