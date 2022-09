Auto landet bei Gotha im Graben, Fahrer verschwunden: Polizei leitet Suche mit Hubschrauber ein

Gotha Nach einem Unfall im Landkreis Gotha ist ein Autofahrer geflüchtet. Die Polizei startete eine groß angelegte Suchaktion – mit Erfolg.

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug in einem Graben im Bereich der B7 zwischen Gotha und Tüttleben gemeldet. Nachdem der Zeuge den Notruf absetzte, flüchtete der bis dahin unbekannte Fahrer zu Fuß, teilte die Polizei am Freitag mit.

Suche mit Hubschrauber

Polizisten haben umgehend weitreichende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Ein 32-Jähriger konnte schließlich als Fahrzeugführer ermittelt und gestellt werden.

Etwa 2,5 Promille, Drogentest verlief positiv

Ein bei dem 32 Jahre alten Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von ungefähr 2,5 Promille. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis.

Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwarte nun ein entsprechendes Verfahren.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.