Auto prallt auf B92 gegen Linienbus: Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Bei einem Unfall zwischen Greiz und Wildetaube ist am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort soll der Mann auf der Bundesstraße 92 mit seinem Opel mit einem Linienbus der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) zusammengestoßen sein.

In dem Bus soll sich neben der Fahrerin ein Fahrgast befunden haben. Die Fahrerin sei leicht verletzt worden, der Fahrgast unverletzt geblieben.

Die Bundesstraße 92 soll bis zum Abend voll gesperrt bleiben. Umgeleitet wird über Langenwetzendorf.

Tödlicher Unfall im Landkreis Greiz Bei einem Verkehrsunfall auf der B92 zwischen Greiz und Wildetaube ist ein Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Opel mit einem Linienbus der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) zusammengestoßen. Foto: Marcus Voigt

Zweiter schwerer Busunfall in zwei Tagen in Thüringen

Erst am Dienstag hatte sich in Thüringen ein schwerer Unfall mit einem Linienbus ereignet. Bei Schilbach im Saale-Orla-Kreis hatte der Fahrer vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Bus verloren und kippte in den Straßengraben. Er wurde schwer verletzt. Sechs Schulkinder erlitten leichte Verletzungen.

