Am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer in Suhl bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in der Straße Am Königswasser in Höhe als der Lkw mit Anhänger rückwärts aus der Zufahrt eines Autohaus fuhr und dabei den auf der Hauptstraße herannahenden Pkw übersah.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Suhl gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

