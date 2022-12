Diebe haben es wieder auf Solarmodule abgesehen: In Apolda klauten die Täter 30 Stück.

Begehrtes Diebesgut: Insgesamt 30 Solarmodule in Apolda gestohlen

Apolda. Von einer Fertigungshalle in Apolda haben Diebe insgesamt 30 Solarmodule entwendet und konnten unerkannt entkommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Photovoltaikanlagen erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Die gestiegene Nachfrage weckte offenbar auch Begehrlichkeiten bei Dieben in Apolda. Vom Dach einer Fertigungshalle im Flurstedter Marktweg montierten Unbekannte insgesamt 30 Solarmodule. Die Tat ereignete sich bereits Ende Oktober/Anfang November. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Halle saniert. Das aufgestellte Gerüst erleichterte den Abtransport der Module. Als am Montag die Solarfirma Arbeiten am Dach der Firma vornehmen wollte, stellten Angestellte den Diebstahl fest. Die Mitarbeiter hatten bereits einen Monat zuvor Löcher im Dach bemerkt.

Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 8000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 entgegen.

