Gera. Unternehmen aus Ostthüringen haben in den vergangenen Tagen vermehrt unseriöse Angebote dubioser Berater erhalten.

Betrugsmasche bei Corona-Hilfeanträgen bisher nur in Ostthüringen

Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen zu Gera bieten diese Berater Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen für die Beantragung eines Soforthilfe-Zuschusses an. Die Unternehmer würden dabei aufgefordert, dafür einen Vertrag zu unterschreiben. In diesem sei dann im Kleingedruckten erkennbar, dass die „Hilfeleistung“ mit einem Bearbeitungshonorar von etwa 250 Euro verbunden ist, heißt es.

Die Geraer IHK rät den betroffenen Unternehmern, derartige Verträge auf keinen Fall abzuschließen. Man sollte solche Formulare nicht unterschreiben und stattdessen die Kammern als offizielle Beratungsstelle für die Corona-Soforthilfe der Thüringer Landesregierung nutzen.

Der Service sei kostenfrei. An einer speziell eingerichteten Telefon-Hotline stehen die Experten der IHK für Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung der Soforthilfe des Landes und der Bundesregierung zur Verfügung.

Das Angebot richte sich an alle Mitgliedsbetriebe der Industrie- und Handelskammer und sei montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie an Freitagen von 8 bis 15 Uhr erreichbar.

Bei den Beratern der Industrie- und Handelskammer Südthüringen sind bisher keine Rückmeldungen der Unternehmen zu derart unseriösen Hilfsangeboten eingegangen, sagte Sprecherin Birgit Hartwig auf Anfrage.

Auch die Kammer in Suhl verwies auf die Unterstützung der Firmenchefs durch die Experten der IHK. Diese stünden für Auskünfte bereit, allerdings gingen momentan sehr viele Anrufe bei der IHK in Suhl ein, sodass mitunter etwas Geduld gefragt sei.

Mehr als 3000 Anträge auf Soforthilfe des Landes Thüringen sind inzwischen bei der IHK Erfurt eingegangen, wird von dort bestätigt. „Davon wurden von unserem Beraterteam bereits 1500 Anträge geprüft und an die Thüringer Aufbaubank weitergeleitet“, so die Projektverantwortliche Susanne Sturm. Von unseriösen Hilfsangeboten hat die Industrie- und Handelskammer Erfurt nach eigenen Angaben bislang ebenso wenig gehört wie die drei Thüringer Handwerkskammern in Erfurt, Gera und Suhl.