Brand an der Bonhoefferstraße in Weimar-Nord

Weimar. Befürchtungen um die Bewohner bestätigten sich nicht

Wohnungsbrand in der Bonhoefferstraße in Weimar-Nord! Als die Notrufe von mehreren Anwohner am späten Montag in der Rettungsleitstelle eingingen, da musste die Dienstschicht das Schlimmste befürchten: Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss des Wohnblocks neben der Kita Nordknirpse. Mehrere Bewohner wahrscheinlich eingeschlossen.

Mehrere Löschtrupps rückten deshalb unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung im Obergeschoss des Plattenbaues vor. Sie entdeckten: In der betroffenen Wohnung brannte der Balkon in voller Ausdehnung. Durch die Hitze waren die Fensterscheiben bereits geborsten. Es drang dichter Rauch in die Wohnung und schließlich ins Treppenhaus.

Die Bewohner, eine Mutter mit drei Kindern und einem Hund, konnten diese eigenständig verlassen. Auch die Nachbarn und die Bewohner des Nachbaraufgangs verließen ihre Wohnungen selbstständig und sammelten sich – teils in Bademäntel und leichte Freizeitkleidung gehüllt – vor dem Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Über die Drehleiter löschte die Feuerwehr den Balkonbrand auf der Südseite des Hauses. Mit einer Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich anschließend auf weitere Hitze- und Glutnester überprüft.

Die Frau mit den Kindern wurde zunächst in einem Rettungswagen durch die Feuerwehr betreut. Anschließend kam die Familie bei einer Bekannten unter und verbrachte dort die Nacht.

Die Schäden an der Brandwohnung muss der Vermieter, die Weimarer Wohnstätte, erheben. Die anderen 17 Bewohner konnten mit dem Ende des Einsatzes in ihre Wohnungen zurück.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehren Weimar-Mitte und Schöndorf. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sicherten den Einsatz ab.

Die Polizei-Inspektion Weimar und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Was das Feuer auf dem Balkon auslöste ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Schadens war zum Einsatzende noch nicht bekannt.