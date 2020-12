Der Recyclinghof stand in der Nacht lichterloh in Flammen.

Fenster und Türen schließen – Recyclinghof im Wartburgkreis steht in Flammen

In Merkers im Wartburgkreis ist am Freitagmorgen ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen dabei auch auf eine nebenstehende Lagerhalle über.

Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Durch die Flammen wurden keine Menschen verletzt. Die anliegende B62 musste während der Löscharbeiten für den Verkehr halbseitig gesperrt. Wegen des entstandenen Rauchs wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Auf dem Recyclinghof werden zusammengepresste Autowracks, sonstiger Metallschrott und Plastik gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.